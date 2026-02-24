糖尿病人頸動脈「完全阻塞」險中風 緊急精密手術重建腦部血流通道
一名65歲男子為患有糖尿病且長期抽菸，日前因反覆頭暈、眼前發黑，甚至一度瀕臨失去意識，家屬緊急將他送醫。經檢查發現，男子左側內頸動脈已「完全阻塞」，隨時可能引發大範圍腦中風。透過神經內外科及放射診斷科跨團隊合作，進行高難度的「顱內外血管吻合手術」，重建腦部血流通道，病人術後恢復良好，一周後出院。
苗栗市大千綜合醫院神經內科主任林奕夫表示，病人到院後，考量對方年齡、糖尿病與抽菸等高風險因子，立即安排腦部影像學檢查；放射診斷科醫師康靜維判讀發現，病人左側內頸動脈呈現完全阻塞狀態，導致左側大腦半球血流供應嚴重不足，如果未即時處理，極可能發生大範圍腦中風，造成永久性神經功能障礙，甚至危及生命。
由於內頸動脈已完全阻塞，無法以一般血管支架或藥物治療改善，因此緊急會診神經外科醫師曾威傑為病人安排顱內外血管吻合手術（EC-IC bypass），透過外科重新建立腦部血流通道。
曾威傑指出，這是一項高度精細的顯微手術，需在顯微鏡下將顱外的淺顳動脈與顱內的中大腦動脈進行吻合，為腦部提供新的血液來源。這項手術對醫師技術與團隊合作要求極高，但對重度腦血管阻塞且已有症狀的病人，能有效改善腦部血流，降低未來發生嚴重中風的機率。
林奕夫指出，手術在麻醉科與手術室團隊密切配合下順利完成，術後病人轉入加護病房觀察，神經功能穩定，未出現新的神經學缺損。經影像與臨床評估，吻合血管通暢，腦部血流明顯改善，因此很快轉至一般病房，並逐步恢復日常活動能力。
住院期間，醫療團隊同步進行完整的危險因子控制與衛教，包括血糖控制、戒菸建議及中風預防相關用藥與生活型態調整。經一周觀察與復健評估，病人頭暈近乎昏厥的症狀已明顯改善，順利出院返家休養。
林奕夫提醒，糖尿病、抽菸、高血壓與高血脂都是腦血管疾病的重要危險因子。民眾若出現反覆頭暈、短暫視力模糊、肢體無力或意識改變等症狀切勿輕忽，應及早就醫檢查。透過早期診斷與跨專科合作治療，即使是嚴重的腦血管阻塞，仍有機會獲得良好控制，避免憾事發生。
