西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，而針對未來3至5月的天氣展望，則預估反聖嬰現象減弱、氣溫正常偏高、雨量偏少。

黃椿喜說，過去1季（2025年12月至2026年2月）除1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團，以及1波寒流影響，冷空氣影響時間較長外，其餘時間受北方系統影響程度較輕，氣溫偏高，全台11個代表站平均溫度為「偏高」類別。

降雨方面，雨量集中於北部及東半部，西半部則明顯偏少，統計至2月22日為止，彭佳嶼、台北、新竹、台中及嘉義等5站為設站以來同期最少，此外，西半部6個測站（台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春）積降雨也創下1951 年以來雨量最少的紀錄。

回顧冬季，黃椿喜表示，今年全台冬季累積雨量至2月22日為1951年來第5少，今年冬季雨量為158.4毫米，僅約氣候值（260.6毫米）的6成，其中1963年最少僅111.1毫米、1983年最多520.2毫米；而全台冬季降雨日數為1951年以來第少，今年冬季雨日為24.2天，少於氣候值（32.6天）8.4天。

黃椿喜進一步指出，今年西半部冬季雨量創下1951年有紀錄以來最少紀錄，西部部冬季雨量為24.3毫米，僅約氣候值（143.7毫米）的1.7成，1983年降雨最多有412.9毫米。

春季展望部分，黃椿喜說，預期反聖嬰狀態持續減弱，春季恢復至正常狀態。反聖嬰隔年台灣3至5月氣候特徵，菲律賓東側海域呈現氣旋環流距平，台灣及南海附近主要受到東北風距平影響，東北部有偏乾訊號。

黃椿喜表示，過去1季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常。針對接下來的天氣狀況，僅冷氣團及寒流南下期間，氣溫將明顯偏低，其餘時間氣溫偏高；雨量部分，整體雨量偏少，降雨以迎風面的北部及東半部為主。

黃椿喜表示，依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3至5月，有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同，氣象署結合根據自己及各國數值模式資料研判，今年3至5月的平均氣溫以正常至偏高的機率較大。

預估3至5月氣溫偏高、雨量偏少。未來1季氣溫展望，3月北部18.4至19.2度、中部19.8至20.7度、南部21.3至22.3度、東部19.9至20.9度；4月北部21.7至22.9度、中部23.2至24.3度、南部24.5至25.6度、東部22.6至22.9度；5月北部25.2至25.9度、中部26.1至26.7度、南部27.3至27.8度、東部25.0至25.6度。

而未來1季雨量展望，3月北部129.3至182.4毫米、中部38.3至91.7毫米、南部7.5至28.6毫米、東部53.3至94.2毫米；4月北部102.0至180.7毫米、中部51.3至170.9毫米、南部29.4至75.0毫米、東部57.0至89.8毫米；5月北部166.9至291.6毫米、中部145.2至289.5毫米、南部86.3至175.1毫米、東部135.1至205.5毫米。

黃椿喜提醒，氣候上3、4月台灣進入春季，天氣系統移動快速，時常有鋒面系統在台灣附近形成，由於受到對流增強影響，可能會帶來較大雨勢，並伴隨雷雨發生機會；另外，台灣西部、金馬地區在春季期間時常會有局部性濃霧出現，民眾需留意行車安全。