快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

「老年症候群」體力走下坡 中醫：黑色食材有助溫和調養

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「老年症候群」衰弱、疲勞、肌少症與食慾不振是銀髮族常見生理機能退化現象。圖／高雄市聯合醫院提供
「老年症候群」衰弱、疲勞、肌少症與食慾不振是銀髮族常見生理機能退化現象。圖／高雄市聯合醫院提供

「老年症候群」衰弱、疲勞、肌少症與食慾不振，已是銀髮族常見生理機能退化現象，高雄市立聯合醫院中醫師鄭宇眞指出，從中醫觀點這類問題多與腎氣盛衰有關，日常飲食配合「色黑入腎」原則，適度食補，有助於穩定身體機能，維持長輩生活品質。

鄭宇眞說明，中醫經典「黃帝內經」記載隨年齡增長的生理變化，更年期後腎氣逐漸衰退屬自然規律，但若退化速度過快，就會出現體力明顯下降、腰膝痠軟、疲勞感加重等情況，進而影響日常活動與生活品質。

臨床上曾有一名78歲婦人，長期維持登山運動習慣，近年發現運動後恢復時間拉長，且常伴隨腰膝痠軟與倦怠感，經中醫辨證屬腎氣虛弱，透過補腎中藥搭配針灸治療以改善氣血循環，持續追蹤後，患者回饋運動後不適明顯減輕，日常活動也較以往輕鬆。

至於體質較為虛弱的長者，治療策略則需更加謹慎，鄭宇眞分享，另有一名86歲男性，因失智與牙口功能退化導致食慾不振、體重下降，出現畏寒、面色蒼白等症狀，經評估為腎陽虛合併肝鬱脾虛體質。

此類個案不宜貿然進補，應採先健脾、後補腎方式，先改善消化吸收功能，待食慾穩定後再逐步加入溫補藥材，經數月調整後，患者進食狀況趨於穩定，精神與體力也改善。

銀髮族若出現記憶力減退、牙齒鬆動、白髮增加或容易疲勞等情形，是生理機能下滑的警訊，建議及早就醫評估，日常生活中，可透過八段錦、太極拳等溫和運動，維持身體活動度與平衡能力。

鄭宇眞說，中醫有色黑入腎的說法，黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等食材，可作為日常溫和調養的選擇，不過每人體質不同，若本身患有慢性腎臟病、腸胃功能較弱或容易上火者，藥膳或進補前應先諮詢評估，以確保調理方式符合個人健康狀況。

中醫師建議，長輩日常飲食配合「色黑入腎」原則，適度食補，有助於穩定身體機能。圖／高雄市聯合醫院提供
中醫師建議，長輩日常飲食配合「色黑入腎」原則，適度食補，有助於穩定身體機能。圖／高雄市聯合醫院提供

延伸閱讀

初七開工上班疲憊不堪 中醫師：「三天回春期」這樣吃最快恢復

春節溫差大 咳嗽病患大增…中醫曝「按壓合谷穴」有助緩解

腦袋停不下來、壓力大就心悸？中醫「安神處方」告別失眠與焦慮

40歲後喝咖啡開始容易感到不舒服？中醫推用3種飲品來取代

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

3月3日元宵「血月」再現 下次再見要等到2028年

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下...

研究：有氧運動可治療輕度焦慮症

多運動可預防心理焦慮！澳洲健康研究指出，團體有氧運動對於年輕人及產後婦女等脆弱族群具有顯著效益…

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓，醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。