研究：有氧運動可治療輕度焦慮症

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

多運動可預防心理焦慮！澳洲健康研究指出，團體有氧運動對於年輕人及產後婦女等脆弱族群具有顯著效益，而透過運動進行社交也能幫助心理狀況的改善。儘管運動是一種低成本且易於取得的輔助療法，但專家提醒這並非取代現有的專業醫療措施與諮商。。

有氧運動改善焦慮

衛報》報導，跑步、游泳與舞蹈等有氧運動對治療輕微焦慮有顯著成效，甚至能作為第一線的治療選擇。對此，研究人員分析約八萬名受試者的數據，發現年輕族群與產後女性從中獲益最深，尤其是結合社交性質的團體運動最能改善焦慮症狀。

澳洲昆士蘭詹姆斯庫克大學心理學家蒙羅表示，運動的效果有時甚至比傳統療法更強，無論以什麼樣的方式動起來，都能幫助減輕憂鬱和焦慮症狀。

此外，研究人員也分析63篇發表評論的數據，旨在識別運動對各年齡層的影響。這些運動涵蓋了阻力訓練、有氧運動，以及瑜伽和太極等活動，其中，提升心跳的有氧運動對憂鬱症的影響最大，阻力訓練和瑜伽的效果則較弱。

不應取代專業治療

The Conversation》報導，身體活動長期被推廣為治療焦慮症狀的選項，主要是因為它能釋放大腦中「感覺良好」的化學物質，這些化學物質有助於提升情緒並減輕壓力。儘管高心率的訓練帶來的正面影響有時甚至優於傳統療法，但專家提醒這不應完全取代專業藥物或醫療諮商。

這項研究強調身體活動與社交連結在心理健康照護中所扮演的關鍵角色。對於重度憂鬱症患者而言，運動雖然是良好的輔助治療，但在症狀好轉前規律執行仍然具有挑戰。

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

