研究：有氧運動可治療輕度焦慮症

多運動可預防心理焦慮！澳洲健康研究指出，團體有氧運動對於年輕人及產後婦女等脆弱族群具有顯著效益，而透過運動進行社交也能幫助心理狀況的改善。儘管運動是一種低成本且易於取得的輔助療法，但專家提醒這並非取代現有的專業醫療措施與諮商。。

有氧運動改善焦慮

《衛報》報導，跑步、游泳與舞蹈等有氧運動對治療輕微焦慮有顯著成效，甚至能作為第一線的治療選擇。對此，研究人員分析約八萬名受試者的數據，發現年輕族群與產後女性從中獲益最深，尤其是結合社交性質的團體運動最能改善焦慮症狀。

澳洲昆士蘭詹姆斯庫克大學心理學家蒙羅表示，運動的效果有時甚至比傳統療法更強，無論以什麼樣的方式動起來，都能幫助減輕憂鬱和焦慮症狀。

此外，研究人員也分析63篇發表評論的數據，旨在識別運動對各年齡層的影響。這些運動涵蓋了阻力訓練、有氧運動，以及瑜伽和太極等活動，其中，提升心跳的有氧運動對憂鬱症的影響最大，阻力訓練和瑜伽的效果則較弱。

不應取代專業治療

《The Conversation》報導，身體活動長期被推廣為治療焦慮症狀的選項，主要是因為它能釋放大腦中「感覺良好」的化學物質，這些化學物質有助於提升情緒並減輕壓力。儘管高心率的訓練帶來的正面影響有時甚至優於傳統療法，但專家提醒這不應完全取代專業藥物或醫療諮商。

這項研究強調身體活動與社交連結在心理健康照護中所扮演的關鍵角色。對於重度憂鬱症患者而言，運動雖然是良好的輔助治療，但在症狀好轉前規律執行仍然具有挑戰。

