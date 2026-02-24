醫：3族群恐現開工就診潮 當心下一波急診壅塞

快訊

中央社／ 台北24日電

今年許多診所、藥局假期不打烊，春節急診人次下降。醫界人士提醒，症狀可暫忍型、照護連續性中斷型、開工健檢求診型等3類族群，恐現開工就診潮，當心下一波急診壅塞蠢蠢欲動。

春節監測指標防急診壅塞奏效，就醫分流效果好，輕症衝急診人少，過年急診人次、等待住院人數雙雙下降，衛生福利部昨天強調，開工後1週將密切關注急診待床情況，春節應變方案須延續至228連假後，也就是至3月初，確保急診待診人數維持在每天可接受的閾值範圍內。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今天透過文字向媒體說明，往年春節收假、開工之後，確實才是另一波就醫需求上升階段；可能是因門診與檢查資源減少、家庭行程、交通與照顧安排等因素，延到春節後集中回流。

姜冠宇引用各項研究與文獻，將連續假期後就醫的族群分為3種類型，第1種是「症狀可暫忍型」，包括輕症感染、輕度腸胃炎、慢性病追蹤、慢性疼痛、皮膚病等患者，年節後大量回流，造成急門診壓力。

第2種為「照護連續性中斷型」，姜冠宇說，這些人屬於假期後狀況惡化，可能為剛出院病人、脆弱高齡者、多病共存者，因長假期間門診追蹤、社區照護銜接變差，年節後以再入院或急診形式浮現，許多已發表的研究都證實有這類隱憂。

第3種是「開工健檢求診型」，姜冠宇解釋，這類在春節收假、開工後出現在醫院急門診的患者，與開工健檢潮有關，這群個案是健檢發現有問題的病人，趕著回醫院求診，不一定是癌症，也許是心血管或其他慢性疾病。

姜冠宇提醒，今年春節期間下降的待床率，未必代表百分百解決醫療問題，反而可能是部分反映就醫時點延後，一不小心還會出現另一波急門診塞車，「醫護人員喘息、醫療回歸常態，在我看應該是3月初的事了。」

開工

