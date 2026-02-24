聽新聞
統一發票9-10月千萬獎1張未領 153元買食品中大獎
財政部今天表示，114年9、10月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有1張、4張未領；未領的千萬大獎發票，為桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」開出的食品153元發票。
115年1、2月期統一發票將於3月25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的114年9、10月特別獎、特獎、雲端發票專屬獎百萬元中獎發票，目前各有1張、4張、4張未領，記得趕在115年3月5日前領獎。
據財政部統計，未領特獎（200萬元）發票有4張，包含在App Store購買應用程式的165元發票、街口支付手續費90元發票、在桃園市桃園區慈文路POYABeauty寶雅購買物品的1117元發票、在屏東縣潮州鎮信義路寶昌食品購買食品的120元發票。
雲端發票專屬獎百萬元獎方面，也有4張發票尚未領獎，包括在App Store購買應用程式的165元發票、Uber Eats外送費69元、Uber Eats外送費9元、在宜蘭縣員山鄉員山路7-ELEVEN購買飲品的71元發票。
