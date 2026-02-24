228連假出遊 9縣市旅宿訂房率破4成
今年228連假共有3天，根據觀光署統計，2月27日及28日平均訂房率最高前3名為雲林縣、台南市、苗栗縣，且共有9個縣市平均訂房率突破4成。
今年228和平紀念日連續假期為2月27日至3月1日，根據交通部觀光署公布的最新統計，截至2月12日，2月27日及28日平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣（60.59%）、台南市（54.24%）、苗栗縣（53.64%）。
觀光署指出，新北市、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市等6個縣市訂房率超過4成，總計9個縣市平均訂房率超過4成。
觀光署表示，因仍在新春元宵期間，有廟宇走春、賞花及燈會戶外景點、親子休閒與主題樂園等活動，例如雲林斗六燈會「馳光之翼」、北港燈會、司馬庫斯櫻花季、武陵農場櫻花季、中台灣燈會、台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀與炸蜂炮、新北燈會及嘉義縣推出28條賞燈親子遊程，都是吸引遊客留宿的主因。
觀光署指出，由於許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前持續接受訂房中，最後各縣市旅宿業統計住房率可能會有所不同。
