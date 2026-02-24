228連假出遊 9縣市旅宿訂房率破4成

快訊

中央社／ 台北24日電

今年228連假共有3天，根據觀光署統計，2月27日及28日平均訂房率最高前3名為雲林縣、台南市、苗栗縣，且共有9個縣市平均訂房率突破4成。

今年228和平紀念日連續假期為2月27日至3月1日，根據交通部觀光署公布的最新統計，截至2月12日，2月27日及28日平均訂房率最高前3名，依序為雲林縣（60.59%）、台南市（54.24%）、苗栗縣（53.64%）。

觀光署指出，新北市、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市等6個縣市訂房率超過4成，總計9個縣市平均訂房率超過4成。

觀光署表示，因仍在新春元宵期間，有廟宇走春、賞花及燈會戶外景點、親子休閒與主題樂園等活動，例如雲林斗六燈會「馳光之翼」、北港燈會、司馬庫斯櫻花季、武陵農場櫻花季、中台灣燈會、台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀與炸蜂炮、新北燈會及嘉義縣推出28條賞燈親子遊程，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署指出，由於許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前持續接受訂房中，最後各縣市旅宿業統計住房率可能會有所不同。

相關新聞

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

【重磅快評】用數字編政績 陳世凱開紅盤讓業者笑不出來

春節連假後，交通部長陳世凱連忙端出國旅開紅盤的亮眼數字，稱國旅人次成長109%；同時交通部也批警政戶政車禍死亡人數失真，...

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

春節或連續假期大吃大喝後，不少民眾出現腹瀉、腹痛，甚至噁心、嘔吐等不適症狀。營養師高敏敏在臉書發文提醒，這可能是「腸胃炎」找上門，並指出腸胃炎主要可分為細菌型與病毒型兩大類型，症狀與傳染途徑略有不同。

困東京晴空塔電梯近六小時…台灣也有高樓 醫示警：出現一症狀需注意

日本東京晴空塔日前發生電梯故障，一部載有20名遊客電梯在距地面約30公尺高空突然停擺，受困時間長達約5個半小時，最後受困...

西半部冬天雨量創1951年來最少 未來1季預估氣溫偏高、雨量偏少

中央氣象署今舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，...

開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮...

