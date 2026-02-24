開工補財庫衝一波！新款刮刮樂「鑽很大」 總中獎率飆破四成　

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂「鑽很大」、「樂刮$2,000」。台彩提供
開工補財庫好時機，新款刮刮樂開運添財來！台灣彩券公司24日推每張出售價500元的「鑽很大」、以及每張售價200元的「樂刮$2,000」2款刮刮樂新品。其中「鑽很大」總中獎率高達40.14%。

熱門益智延長型遊戲「鑽很大」每張售價新臺幣500元，票面上各式鑽石在金光閃爍的背景下奢華且貴氣，頭獎500萬元共有4個；「樂刮$2,000」每張售價200元，以面額10倍2,000元「熱議獎金」作為主要獎項規劃，增加民眾主動與他人分享刮中獎金的喜悅，提供2,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎100萬元共有5個；2款新品總獎項超過314萬個，總獎金逾21.8億元。

「鑽很大」每張售價500元，是廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲，票面以金光閃爍的背景佈滿各式鑽石為設計，充滿奢華富貴與財富感，遊戲名稱運用「鑽」與「賺」的諧音，象徵有機會刮得大獎，刮開「您的號碼」遊戲區共22個號碼，再向上對應4顆大鑽石的各局遊戲號碼，若第1局至第15局中任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金，邊刮邊對號碼的過程充滿刺激與驚喜，頭獎500萬元共有4個，總獎金超過13億元，總中獎率40.14%。

「樂刮$2,000」每張售價200元，遊戲設計以面額10倍2,000元「熱議獎金（chatter prize）」作為主要獎項訴求，依據全球彩券業針對消費者行為的調查結果顯示，當刮中購買面額約5到10倍獎金稱之為「熱議獎金」，會主動想和身邊親友分享中獎喜悅，票面設計以醒目發光背景搭配「$2,000」字樣吸睛亮眼， 2,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎100萬元共有5個，總中獎率25.1%。

