3月3日元宵「血月」再現 下次再見要等到2028年

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

台北天文氣象站主任蔡禹明指出，本次月全食全部歷時4小時又35分鐘，自台灣時間3月3日16時43分起，由「半影食始」揭開序幕、17時50分「初虧」、19時4分「食既」、19時34分「食甚」、20時3分「生光」、21時18分「復圓」，最後在22時25分「半影食終」結束，其間於19時4分至20時3分是最精華的全食階段，共計59分鐘。

台灣在當日的「半影食始」階段尚未月出，因此將無法見到此階段食相，天文上稱為月出帶食，月食過程的時間點及現象簡述如附表。

蔡禹明進一步說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

在「全食階段」，月面完全隱沒在地影內，但並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球週邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

蔡禹明說明，本世紀（2001至2100年）全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食；上次台灣可見的月全食發生於2025年9月7日，下次台灣可見到全程月食階段則將要等到2028年12月31日。

蔡禹明表示，本次月食發生時月亮位於東方天空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞，月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

另外，3月3日17時40分起，氣象署將提供月全食的網路直播服務，歡迎民眾屆時透由該署全球資訊網（https://www.cwa.gov.tw/）同步進行觀賞。

2026年3月3日月全食各階段時間表。圖／中央氣象署提供
2026年3月3日月全食各階段時間表。圖／中央氣象署提供
2026年3月3日月全食地影橫切面。圖／中央氣象署提供
2026年3月3日月全食地影橫切面。圖／中央氣象署提供

月全食

