台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

「大雷雨即時訊息」預警範圍擴大 海岸線外10公里海域也能收到警訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署自今年3月2日起，正式將「大雷雨即時訊息」的預警範圍，由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域。聯合報系資料照
中央氣象署自今年3月2日起，正式將「大雷雨即時訊息」的預警範圍，由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域。聯合報系資料照

為精進防災應變效能，中央氣象署自今年3月2日起，正式將「大雷雨即時訊息」的預警範圍，由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域，並在非颱風警報期間，針對可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，發布細胞廣播警訊。

氣象署氣象預報中心主任黃椿喜上午指出，過去大雷雨即時訊息預警範圍都在陸地，若預估時雨量可能達到100毫米就會發布細胞廣播警訊（CBS）。

但未來將延伸到鄉鎮沿海區域，特別針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，也會發布CBS，讓沿海遊憩民眾與海上作業人員能及時掌握瞬間強風的潛在風險。

黃椿喜表示，此次服務升級具體展現近年新建、升級並整合涵蓋全台的雙偏極化「氣象雷達網」應用成果，在此觀測網基礎上，氣象署進一步發展大雷雨相關的「中尺度對流系統」預警技術，提升對外海移入強對流系統的預警能力。

黃椿喜指出，透過高解析度的雷達資料，配合先進的電腦模擬與大數據分析，強化了劇烈對流系統的即時監測；尤其藉由精進「風場反演」與「極短期預報」技術，更能更精準地推估海面上的降雨與強風分布，使新的預警範圍得以向海上推展，對沿海活動民眾提供更即時的防護。

針對即將上線的新功能，相關警示資訊將透過氣象署官網、生活氣象 App 及細胞廣播等多種管道發布。

氣象署特別呼籲，民眾若接獲大雷雨即時訊息，代表劇烈天氣即將或正在發生，建議立即停止各類水上活動，遠離水邊與低窪處；戶外活動者應儘速尋找安全遮蔽，而海面船隻則需密切留意風向驟變與瞬間大浪，並視天氣變化適時調整航行作業，共同降低劇烈天氣所帶來的災害風險。

