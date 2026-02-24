喝大骨湯補鈣？ 醫：小心高濃度鉀、鈉 這「5種湯」是腎臟殺手
台灣人熱愛喝湯，三餐有吃飯配湯的習慣，冬天更是要來碗燉補湯品，或是暖胃的火鍋。腎臟科醫師洪永祥指出，集精華於大成的湯底，看似「營養都在裡面」，但食材經過長時間熬煮，鉀、磷、蛋白質分解物（嘌呤）也大量釋放進水中，濃郁的湯品是腎臟的大地雷，小心吃出慢性腎衰竭。
洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，65歲的陳先生，有輕微的血壓問題，控制良好，身體還算硬朗。但去年冬天跌倒骨裂，家人聽說「吃骨補骨」，特別用新鮮的大骨熬湯5、6個小時，早晚各喝一大碗補身。喝了2周，出現夜尿、泡泡尿、小腿浮腫，某天竟胸悶、喘不過氣，緊急送急診。
陳先生被驗出血磷濃度飆升，血鉀也處於危險邊緣，血鉛濃度更是異常升高，有嚴重貧血。而腎絲球過濾率（eGFR）更是從60降到了14，數值嚴重偏低，屬於慢性腎臟病第5期，接近洗腎的臨界點。評估用藥並嚴格限制蛋白質攝取、控制鈉鹽，並停掉大骨湯，一個月後腎功能已經慢慢回復。
陳先生雖然避掉了洗腎的風險，但也損傷了腎功能，需要積極配合治療，並進行低蛋白飲食控制。洪永祥表示，食材經過長時間熬煮，會導致蛋白質變性、維生素破壞，湯中的普林、鉀與油脂含量過高。湯頭雖然鮮美，卻容易造成健康負擔，長期攝取會增加高血壓、腎臟病及痛風風險。
日常生活中，有不少美味卻讓腎臟科醫師搖頭的「傷腎湯物排行榜」，洪永祥列舉出5樣：日式拉麵濃湯、酸辣湯與羹湯、火鍋底湯、大骨湯、藥膳補湯。這些湯品都含有高鈉、高鉀、高磷，不適合腎臟病患者食用，對一般民眾來說，也會吃進過量的脂肪和熱量。
洪永祥強調，國人非常喜愛的藥膳補湯，覺得身體虛就要補，卻忽略了中藥材的本質是植物，含有極高濃度的鉀離子。在健康狀態下，鉀能幫助心臟跳動；但腎功能受損時，鉀排不出體外，會造成高血鉀症。建議高血壓、腎臟病友食用火鍋或中藥補品時，應選擇清湯或盡量不要喝湯。
如何正確喝湯？洪永祥指出，喝湯的關鍵在於「怎麼喝」，首先是選擇清澈的蔬菜湯，避開奶白色、勾芡或不明藥膳湯。而煮湯建議不超過30至40 分鐘，減少磷與重金屬的釋出。湯品的營養主要還是在肉和菜，湯頭喝幾口嘗味道即可，改變喝湯習慣，烹調也要湯汁清淡、少鹽低脂。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。