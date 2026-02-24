喝大骨湯補鈣？ 醫：小心高濃度鉀、鈉 這「5種湯」是腎臟殺手

台灣人熱愛喝湯，三餐有吃飯配湯的習慣，冬天更是要來碗燉補湯品，或是暖胃的火鍋。腎臟科醫師洪永祥指出，集精華於大成的湯底，看似「營養都在裡面」，但食材經過長時間熬煮，鉀、磷、蛋白質分解物（嘌呤）也大量釋放進水中，濃郁的湯品是腎臟的大地雷，小心吃出慢性腎衰竭。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，65歲的陳先生，有輕微的血壓問題，控制良好，身體還算硬朗。但去年冬天跌倒骨裂，家人聽說「吃骨補骨」，特別用新鮮的大骨熬湯5、6個小時，早晚各喝一大碗補身。喝了2周，出現夜尿、泡泡尿、小腿浮腫，某天竟胸悶、喘不過氣，緊急送急診。

陳先生被驗出血磷濃度飆升，血鉀也處於危險邊緣，血鉛濃度更是異常升高，有嚴重貧血。而腎絲球過濾率（eGFR）更是從60降到了14，數值嚴重偏低，屬於慢性腎臟病第5期，接近洗腎的臨界點。評估用藥並嚴格限制蛋白質攝取、控制鈉鹽，並停掉大骨湯，一個月後腎功能已經慢慢回復。

陳先生雖然避掉了洗腎的風險，但也損傷了腎功能，需要積極配合治療，並進行低蛋白飲食控制。洪永祥表示，食材經過長時間熬煮，會導致蛋白質變性、維生素破壞，湯中的普林、鉀與油脂含量過高。湯頭雖然鮮美，卻容易造成健康負擔，長期攝取會增加高血壓、腎臟病及痛風風險。

日常生活中，有不少美味卻讓腎臟科醫師搖頭的「傷腎湯物排行榜」，洪永祥列舉出5樣：日式拉麵濃湯、酸辣湯與羹湯、火鍋底湯、大骨湯、藥膳補湯。這些湯品都含有高鈉、高鉀、高磷，不適合腎臟病患者食用，對一般民眾來說，也會吃進過量的脂肪和熱量。

洪永祥強調，國人非常喜愛的藥膳補湯，覺得身體虛就要補，卻忽略了中藥材的本質是植物，含有極高濃度的鉀離子。在健康狀態下，鉀能幫助心臟跳動；但腎功能受損時，鉀排不出體外，會造成高血鉀症。建議高血壓、腎臟病友食用火鍋或中藥補品時，應選擇清湯或盡量不要喝湯。

如何正確喝湯？洪永祥指出，喝湯的關鍵在於「怎麼喝」，首先是選擇清澈的蔬菜湯，避開奶白色、勾芡或不明藥膳湯。而煮湯建議不超過30至40 分鐘，減少磷與重金屬的釋出。湯品的營養主要還是在肉和菜，湯頭喝幾口嘗味道即可，改變喝湯習慣，烹調也要湯汁清淡、少鹽低脂。