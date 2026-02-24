快訊

櫻花炸開人潮 半天岩花海吸客番路農會業績飆破紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春節天晴，嘉義縣番路鄉半天岩櫻花盛開，粉色花海沿山綻放，吸引大批遊客上山賞花，引爆周邊觀光與農產買氣，通往半天岩的番路鄉農會「飲冰柿茶集」賣場，年節期間人潮爆滿，來客數與銷售額雙雙刷新歷年紀錄。圖／番路鄉農會提供
農曆春節天晴，嘉義縣番路鄉半天岩櫻花盛開，粉色花海沿山綻放，吸引大批遊客上山賞花，引爆周邊觀光與農產買氣，通往半天岩的番路鄉農會「飲冰柿茶集」賣場，年節期間人潮爆滿，來客數與銷售額雙雙刷新歷年紀錄，熱度直逼年度柿子節高峰。

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，滿開半天岩重瓣緋寒櫻，春節連假結束，值得推薦的是交通方便，距離嘉市區不到半小時半天岩了。重瓣緋寒櫻每朵櫻花花瓣超過10枚以上，和單瓣櫻有明顯差異特徵，同樣盛開，卻具更豐富更飽滿特色，拍照視覺效果更討喜。

賞花人潮帶動消費動能，不少遊客將農會賣場列為旅遊必停站，上山前補給、下山後採購伴手禮，形成雙向匯流盛況。停車場長時間滿位，收銀區排隊人龍不斷，遊客手提滿袋農產、邊走邊吃冰品，成為春節熱鬧畫面。

農會觀察，今年除旅客，返鄉採購潮明顯升溫，許多「番路女兒」回娘家探親特地選購家鄉味，與親友分享，帶動買氣。自有品牌商品幾乎成為旅客必買清單。柿霜雞湯主打圍爐滋補，詢問度與銷量同步攀升；口感酥脆、帶有柿香柿果子脆片，以及茶香與米香交織茶燒米菓，方便攜帶、適合分享，穩居銷售排行榜。冰品區同樣人氣不減，不少遊客現場品嘗，拉長停留時間、推升消費力。

入選台灣燈會伴手禮阿里山青心烏龍茶拌麵，成為年節送禮新寵。喜氣紅色包裝搭配茶香特色，貼合過年氛圍，銷量成長。農會總幹事趙幸芳表示，春節來客數突破歷年紀錄，整體規模逼近柿子節高峰，顯示農會逐步成為阿里山旅遊動線重要節點，遊客把這裡當上山前補給站、下山後採購站，人潮匯集，櫻花花期與返鄉情感交織，讓年節買氣大幅升溫，228連假將至，預期賞花與採購人潮可望延續熱度，為番路山城再添一波觀光商機。

