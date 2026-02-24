開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

隨著春節9天連假結束，許多人今天上班可能還沉浸在假期的慵懶氣氛中。不過，好消息是，今年還有8個連假，若善用特休假，短短請幾天就能爽放 9至10天，讓上班族可以提前規劃旅遊或家庭休閒。

根據行政院人事行政總處公布115年政府行政機關行事曆，今年還有8個連假：

1. 228和平紀念日：休3天

連假日期：2月27日（五）～3月1日（日）

2. 兒童節+清明節：休4天

連假日期：4月3日（五）～4月6日（一）

請假攻略：請4休10 請3月30日～4月2日，或4月7日～4月10日，可將連假延長至10天（3月28日～4月6日或4月3日～4月12日）。

3. 勞動節：休3天

連假日期：5月1日（五）～5月3日（日）

請假攻略：請4休9 請4月27日～4月30日，即可獲得9天連假（4月25日～5月3日）。

連假日期：6月19日（五）～6月21日（日）

請假攻略：請4休9 請6月15日～6月18日，可連休9天（6月13日～6月21日）。

連假日期：9月25日（五）～9月28日（一）

請假攻略：請4休10 請9月21日～9月24日，或9月29日～10月2日，即可放大為10天假期（9月19日～9月28日或9月25日～10月4日）。

6. 國慶日：休3天

連假日期：10月9日（五）～10月11日（日）

請假攻略：請4休9 請10月5日～10月8日，即可連休9天（10月3日～10月11日）。

7. 光復節：休3天

連假日期：10月24日（六）～10月26日（一）

請假攻略：請4休9 請10月27日～10月30日，即可獲得9天連假（10月24日～11月1日）。

8. 行憲紀念日：休3天

連假日期：12月25日（五）～12月27日（日）

請假攻略：請4休9 請12月21日～12月24日，即可連休9天（12月19日～12月27日）。

對上班族來說，掌握這些「請假小技巧」，不只可以延長休假，更能提前規劃旅遊或家庭活動，讓今年工作與生活都能安排得更輕鬆愉快。 2026年行事曆。 圖擷自行政院人事行政總處網站