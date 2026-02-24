慶元宵送健康 嘉市3天開打肺炎鏈球菌等3種疫苗前200名贈燈籠

元宵節將近，嘉市府衛生局加碼推出疫苗接種好康。今天起至26日一連3天，每天下午4時至6時，在文化公園（民族路側）設置社區接種站，提供肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗施打服務。凡完成任一疫苗接種者可獲精美小禮，每日前200名加贈燈籠1個，數量有限，送完為止。

近期氣溫起伏不定，加上元宵燈節活動及校園開學，人潮聚集增加傳播風險。衛生局指出，此次社區接種站鎖定多族群需求：從未接種肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上長者，可施打20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），每日限量300劑；50歲以上民眾可接種流感疫苗；12歲以上民眾可接種新冠疫苗。呼籲民眾攜帶健保卡踴躍前往。

衛生局長廖育瑋提醒，今年起50年次民眾已符合公費肺炎鏈球菌疫苗資格。65歲以上若未曾接種，可打1劑PCV20；曾接種23價多醣體疫苗（PPV23）且滿1年者，可補接PCV20；曾接種13價結合型疫苗（PCV13）且滿1年者，可再接種PPV23（高風險對象或機構住民、洗腎患者間隔至少8週）。若已完成PCV13/15加PPV23兩劑或已接種PCV20者，則無須再補打。

此外，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費對象為滿6個月以上尚未接種者。12歲以上可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1疫苗，6個月至11歲兒童則限打莫德納LP.8.1。流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗可同時或間隔任何時間接種。衛生局提醒，疫苗接種後約2周才會產生保護力，建議民眾儘早施打。同時落實勤洗手與個人衛生習慣，降低病毒傳播風險。相關合約院所與資訊可至衛生局官網疫苗專區查詢，或電洽05-2338066。 元宵節將近，嘉市府衛生局加碼推出疫苗接種好康。今天起至26日一連3天，每天下午4時至6時，在文化公園（民族路側）設置社區接種站，提供肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗施打服務。凡完成任一疫苗接種者可獲精美小禮，每日前200名加贈燈籠1個，數量有限，送完為止。圖／嘉市府提供 元宵節將近，嘉市府衛生局加碼推出疫苗接種好康。今天起至26日一連3天，每天下午4時至6時，在文化公園（民族路側）設置社區接種站，提供肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗施打服務。凡完成任一疫苗接種者可獲精美小禮，每日前200名加贈燈籠1個，數量有限，送完為止。圖／嘉市府提供 元宵節將近，嘉市府衛生局加碼推出疫苗接種好康。今天起至26日一連3天，每天下午4時至6時，在文化公園（民族路側）設置社區接種站，提供肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗施打服務。凡完成任一疫苗接種者可獲精美小禮，每日前200名加贈燈籠1個，數量有限，送完為止。圖／嘉市府提供