春季型天氣來了！ 天氣風險：明起進入天氣變化快速時期

春季型天氣要來了，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今天天氣相對穩定，明起進入天氣變化快速時期，每天天氣都有變化，需關注氣象預報，適時攜帶雨具、增減衣物。

廖于霆指出，今天原本預測台灣各地都是晴時多雲的穩定天氣，清晨起有中高層雲系從福建一帶向東通過台灣，西半部白天雲量可能較多，北部偶有短暫飄雨機會，多數時間應該都是以薄雲透光的天氣為主。氣溫方面，中部以北白天高溫25-28度，南部27-31度，東半部26-27度，感受起來較為暖熱。入夜後華南雲系通過，各地恢復多雲時晴的天氣。各地低溫在18-21度，也不是太冷。

廖于霆說，周三上午起東北季風增強，北部、東北部轉為多雲時陰短暫雨天氣，中南部及東南部以多雲到晴天氣為主。白天北部、東北部高溫降至20-23度，變化較大。中南部及東南部高溫仍有26-30度，變化不大。

很快周四東北季風減弱，東半部及恆春半島有陣雨，其他地區多雲時晴，北部、東北部氣溫回升1-2度，其他地區氣溫變化不大。

廖于霆指出，周五到周日228連假期間，受到東北季風增強與華南雲系影響，北部及東半部三天都有陣雨，中南部則是周五、周六有雨，周日轉晴。各地氣溫則變化不大，北部、東北部稍涼，中南部及東南部舒適到悶熱。

此外，夜間、清晨西半部容易有濃霧發生，霧中行車也要注意安全。

