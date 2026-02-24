獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增
施打瘦瘦針太多未知風險，本身也是藥學教授的眼科醫師洪啟庭指出，翻閱國內外醫學期刊後發現，台灣過去尚未出現過在打了瘦瘦針後，醣化血色素下降、血糖改善的情況下，眼疾反而急速惡化，導致視網膜病變造成出血的案例，對眼科併發症不可小覷。
洪啟庭表示，瘦瘦針這類藥物模擬腸道中分泌的腸泌素類荷爾蒙GLP-1，可以促使胰島素增加，原本用於糖尿病治療，讓病患抑制升糖素、抑制食慾，延緩胃部排空、協助大腦產生飽足感，也有助體重下降，後來此藥物被用於幫助病人減肥。
臨床上使用瘦瘦針副作用不少，包含腸胃道不良反應，如噁心、嘔吐、便秘，消化不良，食慾抑制過度造成進食太少，無力與疲倦、營養不良等，還有急性胰臟炎、增加甲狀腺癌的風險、膽結石、容易掉髮、憂鬱症等。
洪啟庭說，過去有文獻報告指出使用瘦瘦針藥物，少數個案可能出現非動脈性前部缺血性視神經病變，或使原有的糖尿病視網膜病變加速惡化。
美國眼科醫學期刊也曾發表文章披露，使用瘦瘦針會使糖尿病患視網膜病變愈來愈嚴重，甚至產生玻璃體出血，尤其多發生於用藥初期約16周內。
對比收治的個案狀況都很吻合，該名患者在施打瘦瘦針前，即已是前增殖期視網膜病變，打8周後開始視網膜病變惡化，3次開刀都難以止血，導致視力喪失。
至於糖尿病患視網膜病變更嚴重，國外學者推測可能與施打後醣化血色素快速下降有關，但其中的機轉仍未完全釐清，有待醫學界進一步研究。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。