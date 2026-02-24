獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增

施打瘦瘦針太多未知風險，本身也是藥學教授的眼科醫師洪啟庭指出，翻閱國內外醫學期刊後發現，台灣過去尚未出現過在打了瘦瘦針後，醣化血色素下降、血糖改善的情況下，眼疾反而急速惡化，導致視網膜病變造成出血的案例，對眼科併發症不可小覷。

洪啟庭表示，瘦瘦針這類藥物模擬腸道中分泌的腸泌素類荷爾蒙GLP-1，可以促使胰島素增加，原本用於糖尿病治療，讓病患抑制升糖素、抑制食慾，延緩胃部排空、協助大腦產生飽足感，也有助體重下降，後來此藥物被用於幫助病人減肥。

臨床上使用瘦瘦針副作用不少，包含腸胃道不良反應，如噁心、嘔吐、便秘，消化不良，食慾抑制過度造成進食太少，無力與疲倦、營養不良等，還有急性胰臟炎、增加甲狀腺癌的風險、膽結石、容易掉髮、憂鬱症等。

洪啟庭說，過去有文獻報告指出使用瘦瘦針藥物，少數個案可能出現非動脈性前部缺血性視神經病變，或使原有的糖尿病視網膜病變加速惡化。

美國眼科醫學期刊也曾發表文章披露，使用瘦瘦針會使糖尿病患視網膜病變愈來愈嚴重，甚至產生玻璃體出血，尤其多發生於用藥初期約16周內。

對比收治的個案狀況都很吻合，該名患者在施打瘦瘦針前，即已是前增殖期視網膜病變，打8周後開始視網膜病變惡化，3次開刀都難以止血，導致視力喪失。

至於糖尿病患視網膜病變更嚴重，國外學者推測可能與施打後醣化血色素快速下降有關，但其中的機轉仍未完全釐清，有待醫學界進一步研究。 瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化機會大增。圖／洪啟庭提供 瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化大增。圖／洪啟庭提供