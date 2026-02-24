快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化機會大增。圖／洪啟庭提供
瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化機會大增。圖／洪啟庭提供

施打瘦瘦針太多未知風險，本身也是藥學教授的眼科醫師洪啟庭指出，翻閱國內外醫學期刊後發現，台灣過去尚未出現過在打了瘦瘦針後，醣化血色素下降、血糖改善的情況下，眼疾反而急速惡化，導致視網膜病變造成出血的案例，對眼科併發症不可小覷。

洪啟庭表示，瘦瘦針這類藥物模擬腸道中分泌的腸泌素類荷爾蒙GLP-1，可以促使胰島素增加，原本用於糖尿病治療，讓病患抑制升糖素、抑制食慾，延緩胃部排空、協助大腦產生飽足感，也有助體重下降，後來此藥物被用於幫助病人減肥。

臨床上使用瘦瘦針副作用不少，包含腸胃道不良反應，如噁心、嘔吐、便秘，消化不良，食慾抑制過度造成進食太少，無力與疲倦、營養不良等，還有急性胰臟炎、增加甲狀腺癌的風險、膽結石、容易掉髮、憂鬱症等。

洪啟庭說，過去有文獻報告指出使用瘦瘦針藥物，少數個案可能出現非動脈性前部缺血性視神經病變，或使原有的糖尿病視網膜病變加速惡化。

美國眼科醫學期刊也曾發表文章披露，使用瘦瘦針會使糖尿病患視網膜病變愈來愈嚴重，甚至產生玻璃體出血，尤其多發生於用藥初期約16周內。

對比收治的個案狀況都很吻合，該名患者在施打瘦瘦針前，即已是前增殖期視網膜病變，打8周後開始視網膜病變惡化，3次開刀都難以止血，導致視力喪失。

至於糖尿病患視網膜病變更嚴重，國外學者推測可能與施打後醣化血色素快速下降有關，但其中的機轉仍未完全釐清，有待醫學界進一步研究。

瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化機會大增。圖／洪啟庭提供
瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化機會大增。圖／洪啟庭提供
瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化大增。圖／洪啟庭提供
瘦瘦針打完16周內最危險，糖尿病患視網膜病變惡化大增。圖／洪啟庭提供

瘦瘦針 視網膜 糖尿病

延伸閱讀

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

涉詐健保無罪定讞 嘉市眼科醫師慶幸司法還公道

20歲女每天保持1飲食習慣！醫生搖頭證實患糖尿病 2根腳趾壞死

糖尿病患吃白飯血糖狂飆？3招煮飯小技巧 降升糖指數更穩定

相關新聞

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

明起多波鋒面影響，天氣變化快。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

全球風靡的瘦瘦針被點名疑似與糖尿病患視網膜病變惡化有關。高雄眼科醫師洪啟庭揭露，一名62歲林姓男子施打瘦瘦針8周後，左眼...

春季型天氣來了！ 天氣風險：明起進入天氣變化快速時期

春季型天氣要來了，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今天天氣相對穩定，明起進入天氣變化快速時期，每天天氣都有變化，需...

獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增

施打瘦瘦針太多未知風險，本身也是藥學教授的眼科醫師洪啟庭指出，翻閱國內外醫學期刊後發現，台灣過去尚未出現過在打了瘦瘦針後...

台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應

弘光科技大學動物保健系助理教授侯志遠發表最新研究報告，追蹤2015年至2025年關鍵人口與寵物指標發現，台灣新生兒數量在...

重訓當心運動傷害！健身胸痛竟是胸大肌斷裂 縫合加復健才恢復

北部一名27歲林姓男子平時有規律健身習慣，某次在健身房進行臥推訓練，在休息時放下槓鈴的瞬間，突然感到右側胸口劇烈疼痛，右...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。