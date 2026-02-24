要變天下雨了！粉專揭首波春雨此時報到

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，首波「春雨」報到。由今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，2月26日至3月4日之間，就有類似春雨肇生的訊號出現，接續的華南雲雨帶及中低層短波槽的移入，帶來較為連續且顯著的降雨現象。

「林老師氣象站」表示，從氣象學特徵來看，每年的2至4月，屬於季節轉換的降雨型態，通常介於冬季的東北季風與夏季的梅雨之間。春雨的形成機制，多來自春天鋒面活動開始頻繁，或是南方暖濕氣流北上，冷暖空氣交會的不穩定雨帶，以及中低層槽線雲系的通過。

春雨與梅雨最大不同處，「林老師氣象站」說，在於春雨的鋒面移動速度較快，降雨屬間歇性、不連續的特徵，雨勢也不若梅雨這麼集中且猛烈，降雨以小雨到中雨為主，偶有短時的較大雨勢。

至於春雨影響，「林老師氣象站」指出，春雨除可適時補充水資源，為乾季末期提供關鍵補水，有助於水庫、土壤含水量回升，對南部與中部尤為重要。另一方面，由於春雨的挹注，促進依時的春耕、插秧安排，降低灌溉壓力，有利農業生長。但也會因為連續陰雨，日照不足，晾曬不易，影響生活起居；另一方面，春雨影響階段，鋒面前後溫差大，天氣氣溫忽冷忽熱，也容易引發感冒、呼吸道不適等疾病，對長者與慢性病族群風險相對較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。