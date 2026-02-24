明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

明起多波鋒面影響，天氣變化快。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，明日開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨；鋒後冷空氣並不強、僅達「東北季風」等級(台北測站最低氣溫都在15度以上)，但因冷暖頻繁更替，感覺上氣溫的變化幅度都很大。由於短波型態變化快速， 考驗各國模式的模擬能力，應持續觀察最新模式的調整。

吳德榮指出，今日在鋒面前暖區，各地白天溫暖微熱、高溫約在30度左右。鋒前中層雲移入、各地雲量增多，中部以北山區偶有零星飄小雨的機率，東半部偶有局部短暫降雨。

今各地區氣溫如下：北部17至30度、中部17至30度、南部17至32度及東部16至29度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日鋒面掠過、北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼。周四短暫空檔、氣溫略升，下午起另一鋒面逐漸接近，北台中高雲移入、雲量增多。周五(27日)上午起鋒面南下，中部以北轉雨、轉涼，周六(28日)鋒面降雨區往南移動。下周(1)日好轉、北台的局部短暫降雨逐漸停歇，天氣回暖。下周一(2日)空檔、偏暖。下周一晚至周四(5日)進入另一波短波通過的循環。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。