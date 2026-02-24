健康主題館／懶人減重法 抖腳、轉筆、做家事、站著說話都行
開工第一周，你的運動計畫還在「明天再說」嗎？與其立下難以實現的宏願，不如從最輕鬆的「微活動」開始。
現代人生活節奏快、工作壓力大，面對「少吃多動」的健身教條，往往感到力不從心。許多人對於運動存有「必須一步到位」的心理壓力，導致運動計畫常因挫折中斷。其實，想變健康並不一定要進健身房揮汗淋漓，透過增加「非運動性活動產熱（NEAT）」，以及調整生活中的微小習慣，即使是懶人也能輕鬆開啟減重之路。
中市長安醫院健康管理暨家庭醫學科醫師彭馨儀指出，所謂 「NEAT（Non-Exercise Activity Thermogenesis）」，是指除了刻意運動、睡覺與飲食之外，日常活動所消耗的所有熱量，舉凡抖腳、轉筆、做家事，甚至是「站著對話」，都能增加熱量消耗。
以70公斤成年人為例，靜坐半小時約消耗46大卡，但若改為爬樓梯，同樣時間可消耗高達300大卡，因此，上班族若想開始改變，可以先從「站立工作」做起。彭馨儀分享，她會用箱子將電腦墊高站立辦公，即使坐著與站著的熱量差距不大，但「站著」會讓人容易想轉換姿勢，進而增加走動的頻率，無形中提升全天的活動量。
提前下車 累積熱量消耗可觀
針對開車上班族群，同樣是70公斤成年人，開車半小時僅消耗46大卡，但步行30分鐘可燃燒160大卡，可以把車停遠一點，再走進辦公室，多消耗半碗白飯的熱量。騎腳踏車通勤者，騎車半小時約可消耗224大卡熱量。若是搭乘大眾運輸的通勤族，建議選擇「站著」而非找位子坐，此外，「提前一站下車」多走5到10分鐘，累積下來的熱量消耗也非常可觀。
許多減重者對於計算熱量感到痛苦，彭馨儀建議，用「原子習慣」中的替代方案，像飯前喝一杯250㏄的水，可以建立進食前的儀式感，既能增加飽足感，也會因為想上廁所而增加走動次數。
對於加工澱粉攝取過多的族群，可遵循「先吃肉配菜、最後吃澱粉」的原則，自然減少血糖波動與過多醣類攝取。由於睡眠品質直接影響代謝，咖啡因應在中午前攝取完畢，若下午想喝茶，可選擇無咖啡因的「南非國寶茶」。
寫感恩日記 提升運動執行力
對於高壓、晚下班的族群，彭馨儀特別推薦「身體掃描（Body Scan）」，這是一種正念引導，可透過聲音帶領注意力，察覺身體各部位的緊繃並放鬆，經由這種引導音檔往往不到幾分鐘就進入夢鄉，效果遠比強迫數羊或聽音樂更好。最重要的是，睡前兩小時應避免劇烈運動與強光刺激（如手機藍光），建議改看電子書或將燈光調為黃光，培養入睡情緒。
減重不需要一步到位，透過拿起馬克杯喝水、站起來辦公，或是回家早一站下車開始，讓這些「微活動」融入日常，除了身體的活動，也可以撰寫「感恩日記」，記錄三件好事來調節壓力。
當心理處於正向狀態時，對抗壓力的適應性與運動的執行力就會隨之提升。
