長假縱情 性病上身 醫師：18-25歲多

春節連假過後，醫院門診量顯著增加，泌尿科醫師指出，進行性病檢查、就診的人也比平常增加了3成左右。主因是假期聚會多，容易在身心放鬆的情形下嘗試各種危險行為，而求診個案數中，不少是18至25歲的年輕族群。

泌尿科醫師徐偉巽表示，長假一結束，性病篩檢人數就會大幅增加，假期放縱的結果就是性病上身，包括披衣菌、淋病及梅毒，明顯增長。「民眾參加聚會或Party，喝了酒容易失去防衛，甚至是口交、肛交，感染愛滋病毒HIV及梅毒、淋病等風險較高。」

性行為中只要沒有全程正確使用保險套，都可能傳染性病，一旦生殖器有分泌物，通常是感染警訊，建議做性病檢測，切勿自行買藥或誤信偏方。徐偉巽說，有些症狀一看就是性病，例如異常水泡、潰瘍、菜花狀突起、異常分泌物劇烈疼痛或搔癢，可能是梅毒、人類乳突病毒HPV（菜花）、披衣菌或淋病等。

徐偉巽分享，曾收治過一名14歲的國中男生，因排尿灼痛、尿道口紅腫以為是尿道炎，就診時發現尿道口流膿，心裡已經有底。個案隱瞞曾發生性行為，驗出淋病才坦承，治療二周後病情改善，完成抗生素療程後，已經完全治癒。

徐偉巽強調，性病通常會併存（共感染），因為黏膜組織受損，會讓其他病原體更容易進入體內。臨床上常見淋病與披衣菌、梅毒與HIV、HPV（菜花）與其他性病等。如果確診一種性病，建議進行全面的性病篩檢，尤其確診淋病後，另一半必須同時接受檢查與治療。

二二八連假將至，徐偉巽預期在歡樂氛圍的催化下，恐怕還會有一波性病的感染高峰期，民眾若擔心染病，可在最後一次的性行為三周後做性病篩檢，及早發現可能未察覺的感染，盡早接受治療，以防止併發症並避免傳播給他人。