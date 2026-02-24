快訊

健康你我他／分工做年夜飯 回憶公公的愛

聯合報／ 文／甦山（高市鼓山）
小孩愛吃的午餐肉炒蛋。圖／甦山提供
外子和我於美國留學，畢業後回國每年除夕都回老家吃團圓飯。公公是主廚，婆婆是菜單設計師兼外場，除夕夜全家圍爐團聚，吃充滿長輩愛心的年夜飯。功夫菜有鮑魚、海參，家鄉菜胡椒豬肚湯，還有小孩愛吃的午餐肉炒蛋，飯桌上的菜餚一定暖暖進胃，光盤朝天，令爺爺奶奶笑呵呵。

日子過得很快，公公老年時開放他專屬的廚房重地，允許身為媳婦的我進入協助，才體會到他單打獨鬥的辛苦卻樂在其中，為疼愛的家人無私付出。說是並肩作戰，其實是他在忙，困難的不會給我。之後因為疫情，每年在廚房共備年夜飯的學習變成回憶。

疫情解封了，大廚師的公公已往生，現在的年夜飯我嘗試下廚，家人都會分工。換成這個位置，體會到公公的專業，買菜、洗滌、備料和烹調等都是成敗的關鍵。

思念總在離別後，預備年夜飯是過年的美功課，無論是仿做香菇鮑魚烏參，或用公公的層層疊蒸再燙青菜一次四菜之效率，其意義不在廚藝而是家人共聚的支持和合作。不知不覺已經三年了，在送蛇迎馬之際，我們於除夕聚集，家人依照婆婆精心設計的菜單齊心執行，不讓天上的公公失望。

年夜飯 公公 除夕夜

