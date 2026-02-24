健康名人堂／放下光環 馬年給自己更新的位置

年假放好多天，我的年愈過愈簡單，日子清靜沉澱，過得很舒服。

為什麼「不用那麼複雜」會讓人覺得舒服？當我說「不用那麼複雜」，心裡就鬆了一口氣，因為我們早就活在太多複雜裡？生病要查資料、看醫師要懂名詞、吃飯還要算熱量，連吃一餐，都像在考試。

那麼，當一鍋紅燒肉，不放油、不加水、也不靠繁複工序，卻自然散出香味時，突然明白，原來有些事情，其實沒有那麼難。

自然簡單 慢慢吃慢慢感受

如果我們覺得「自然美味」久違了，是不是因為我們太習慣刺激？重口味、多調味、多步驟、多理論，才覺得好吃、安全、專業？如果食物本身就有味道呢？原味不是無聊，簡單不是貧乏。這不只是料理，人生也是一樣，愈加愈多，卻愈來愈累。少一點控制、少一點焦慮、少一點自責，會不會反而更清楚自己需要什麼。

試著回到自然。下一餐，你可以問自己：我想吃什麼？這餐是滋養身體，還是安慰心情？我要不要多一點調味，還是就讓食物自己說話？不用太複雜，不用太完美，慢慢吃，慢慢感受。簡單，其實也是久違的美味，不只是食物，也是生活的節奏，也是對自己的溫柔。

抗癌18年 把焦點放回日常

有一種經驗，後來懂了，叫做「揮之不去」，基本上都是不愉快的事情，腦袋一直重複出現惱人的人事物，影響情緒、影響睡眠，時時刻刻出現。

那要怎麼辦呢？後來我懂了，把反覆出現的念頭寫下來，只要寫出來，大腦就會停止重播；有些則學會「不處理」，有些事不急著想清楚，暫時放著，反而會自己沉澱。這其實就是我這幾年領悟到的，退一步，放鬆一下，現代的人太緊繃了。

2008年初罹癌至今，18年了。不是要翻篇，只是想把生命放得更輕一點。過去很多人因為「抗癌」認識我，那是一段真實的經歷，也是一段很重的歲月，但不是全部的我。新的一年，我想把焦點慢慢放回日常，不再用抗癌當標題，不再用奇蹟當主軸，那些故事仍在，只是讓它自然地出現在問答與分享裡。

自我療癒 找回生活主控權

真正想談的，是生活本身，每天吃什麼、怎麼睡安穩、做什麼運動，怎麼把情緒壓力安放好，還有如何常常福至心靈，把健康放回可實踐的日常，而不是神話。希望慢慢地，大家想到的不是「那個抗癌教授」，而是「那個公衛教授」，卸下框架與頭銜，不是放下專業，只是放下光環，換一個更溫暖的位置，與你同在，陪你把日子過穩。

自我療癒，才是長久。醫療是外在，自我療癒，才是內在。常常練習，靜坐、閱讀與一杯茶，微笑的自己。醫療治療重要，但自我療癒更持久，透過呼吸練習、氣功，情緒釋放，我找回生活的主控權。身體健康、心靈平和兩者缺一不可，才能真正遠離病痛。馬年伊始，給自己一個更新的位置。