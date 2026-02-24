快訊

過年急診高峰人次 年減27%

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

春節連假九天，為避免去年急診壅塞窘況重演，衛福部提出多項措施，成效顯著。統計顯示，過年期間急診就診人次高峰為初二，共三萬三○八二人次就醫，較去年同日四萬五三八四人次，下降兩成七。急診待床人數於初五達高峰，約一千人次，較去年一七一九人次，降幅達四成一。

急診人數明顯減少，衛福部醫事司簡任技正卓琍萍表示，歸功於患者有效分流、流感疫情舒緩，且西醫診所開診率自往年百分之三提高至百分之七至九，加上「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ）開診七天，專收輕症患者，大幅降低醫院急診患者人數。

春節連假期間六都十三處ＵＣＣ累積開設七天，健保署主秘劉林義表示，收治五六二九人次，初一到初三每日突破一千人次，初二就醫高達一一三二人次。就診人次最多為台南市永川醫院，其次為桃園市大明醫院。

進一步分析至ＵＣＣ就醫的患者症狀，以發燒及呼吸道感染最多，達二七七三人次。其次為腸胃道感染八三○人次、簡單傷口四三七人次、小兒不適四○一人次。劉林義說，ＵＣＣ於去年十一月上路，今年四月滿半年，屆時將召開會議，檢討設置地點、就診情形，並瞭解周遭醫院急診就醫人次是否下降。

整體來說，今年過年期間急診就診人數為近幾年來新低，以高峰初二為例，共三萬三○八二人次就醫，較去年同日四萬五三八四人次，下降兩成七。至於急診待床人數，初五為高峰，當天約千人等待病床，與去年初五一七一九人次相較，降幅四成一。

分析個別醫院，仍以台大、林口長庚等大型醫院急診待床人數最多，平均每日約五十人，仍明顯低於去年八十至一百人待床。

去年醫院急診壅塞時間超過半個月，至年後一至二周，待床人數仍高居不下。為此，衛福部長石崇良指示，今年相關監測將持續至三月一日，各縣市衛生局需隨時注意急診就醫人次、收治住院情形的變化。

過年 春節 看診

