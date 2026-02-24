通膨影響消費 餐飲業嘆人潮不代表錢潮

快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

聯合報／ 記者賴香珊邱瑞杰李宗祐王思慧／連線報導
春節東大門夜市湧現人潮。記者王思慧／攝影
春節國旅開紅盤，日月潭、清境、阿里山等知名景點人潮湧入，但「有人潮，不代表就有錢潮」，雖有店家業績成長，卻也有業者說，天氣好大家出門意願高，但受大環境不好影響，購買率下滑，甚至有業者擔心國旅住宿費用偏高削弱購買力，衝擊觀光產業。

南投縣風景區管理所統計，日月潭、清境、溪頭等縣內六大風景區，初一至初六約湧入二四○萬人次，相較去年初一到初五的一六三萬人次，明顯增加不少，研判與天氣好有關。

官方數字亮麗，餐飲業者卻搖頭，日月潭當地特色餐廳「日月餐坊」表示，出遊的人雖多，有的開車發現沒停車位又走了，更多就下車逛逛、上個廁所，不見得有消費。

「有人潮，不代表就有錢潮。」業者進一步表示，可能景氣不好又通膨，遊客頂多買買小吃，用餐人數比往年少一、二成，整體消費下降。知名的金盆阿嬤茶葉蛋也表示，感覺人潮跟生意往年都差不多，沒有比較好。

東北角管理處統計，每天遊客數平均約五萬七千人次，比去年成長七成五，業者感受到景氣回溫，人潮帶來錢潮。

花蓮縣府昨公布春節期間旅宿業住宿率，觀光旅館平均住房率有七至八成，一般旅館約五到六成。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，一般旅館住房率相較去年衰退一成，目前二二八連假首日近三成，平均僅一成多。

春節連假花蓮東大門夜市湧現人潮，東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，受大環境整體不好影響，購買率有下滑一點。東大門夜市自強夜市主委呂佩芹說，原本以為許多人出國，沒想到與去年相比業績成長二成，「有點驚喜」。

今年春節阿里山國家森林遊樂區入園達四萬五千人次，較去年成長百分之三六，但園區商店街與攤販區，業績卻普遍下滑。商店街簡姓店家表示，今年營業額甚至不到去年一半，國旅住宿費用偏高與客源結構改變，已衝擊在地觀光產業，呼籲政府應重視高房價對地方經濟的負面影響。

攤販區姚姓業者說，初一到初三的遊客幾乎有三分之二是外籍移工，消費習慣相對節儉。他說，阿里山知名飯店房價動輒一萬八千元起跳，削弱遊客在園區內的購買力。

