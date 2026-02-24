國旅多一日遊 旅宿業苦盼國際客源入住

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
旅宿業者表示，國旅「一日遊」成趨勢，政府應多想辦法爭取國際客來台才是重點。圖為民眾外出賞燈。記者潘俊宏／攝影
旅宿業者表示，國旅「一日遊」成趨勢，政府應多想辦法爭取國際客來台才是重點。圖為民眾外出賞燈。記者潘俊宏／攝影

過完年，交通部長陳世凱樂喊「國旅新春開紅盤」，但桃園機場春節疏運也創歷史新高，顯見出國人數眾多且旅遊天數長，加上國旅「一日遊」成趨勢，國旅人次翻倍對旅宿業者幫助恐不大。業者表示，政府應多想辦法爭取國際客來台才是重點，學者則認為各縣市政府需精準行銷。

根據觀光署統計，今年春節期間國家風景區和主題樂園平均每日出遊人次達七十三萬三○四三人次，陳世凱也說，桃園機場於春節疏運期間，二月十四日疏運人次高達十六點九萬，創下台灣機場有史以來的紀錄，一舉超過疫情前的人次，廿二日桃機疏運人次也達十六點二萬，打平疫情前最高紀錄。

但中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧指出，台灣交通便利，高鐵往返台北至高雄只需要半天時間，因此一日遊或短天數旅遊已成國旅趨勢，儘管春節連假期間的國旅人次較往年暴增，對觀光業者或許有幫助，但對旅宿業者幫助並不大。

卓倩慧表示，就算先前已祭出政策鼓勵國人多在平日出遊，但也應想辦法爭取更多入境旅客。

她指出，前年平均一個國際觀光客來台會待七天，相比國旅兩天一夜帶來的效益更為可觀，觀光署長陳玉秀先前受訪承諾，今年九百萬來台國際客目標沒問題，具體要如何落實才是最重要。

高餐觀光研究所教授劉喜臨則說，一日遊或短天數旅遊已成趨勢，如何吸引民眾留宿成為旅宿業重要課題，市場機制有需求就會有供應，旅宿業如何創造差異性及獨特性很重要；另外，縣市政府也要認清旅遊趨勢並創造利基，像是中南部國旅受眾多為北部消費者，因此精準行銷很重要。

