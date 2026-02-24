快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

春節國旅人次翻倍 業者憂政府過度樂觀

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
春節連假期間天氣好，出遊人數多，各景區都湧現人潮。圖為民眾春節外出賞櫻。記者潘俊宏／攝影
春節連假期間天氣好，出遊人數多，各景區都湧現人潮。圖為民眾春節外出賞櫻。記者潘俊宏／攝影

過年九天連假結束，昨天新春開工，交通部長陳世凱表示，連假期間風景區及國家主題樂園人次，從去年平均每日卅五點三萬人次，今年達七十三點三萬人次，成長幅度百分之一○九，高喊「國旅新春開紅盤」，但旅宿業者提醒，政府不該以春節連假出遊人次，就對國旅過度樂觀。

陳世凱說，由於今年假期較長，加上天氣好，民眾遊興高，國內外旅遊均暢旺。根據觀光署統計，春節初一至初六全台國家風景區湧入三八七萬一八八七人次，平均每日達六十四萬五三一四人次出遊，比去年每日平均廿八萬六七六五人次成長約百分之一二五，為去年的二點二五倍，尤其大年初三全台國家風景區單日達八十四萬三○九六人次，創下今年春節最高峰。

主題樂園部分，初一至初六入園人次達五十二萬六三七二人次，日平均達八萬七七二九人次，較去年成長約百分之卅二，初三、初四單日皆突破十萬人次。

觀光署指出，今年春節期間氣候宜人，出遊熱潮集中在初一至初四，四天就累積逾二九八萬人次，超過初一至初六人潮三分之二，即使到了初六收假日，全台仍有卅萬人次出遊，顯示國人規畫旅遊更有彈性。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧指出，政府不應看到今年春節連假出遊人次就對國旅狀況過度樂觀。

高餐觀光研究所教授劉喜臨說，往年過年北部陰雨，民眾多往中南部出遊，今年氣候宜人，北海岸人潮湧現；此外各縣市政府也漸了解、掌握連假活動創造話題，台中跨界合作經典ＩＰ「姆明一族」、高雄配合六十周年紀念打造十五公尺的巨大寫實版「超人力霸王」，台南則有普濟殿及月津港燈會，都是吸引人潮的元素。

劉喜臨說，很多縣市政府會以遊憩據點加總來計算遊憩人次，只要據點多、人次就多，這樣的統計方式較不妥當，而今年出遊人次相比去年數據相差甚大，觀光署是否有改變統計方式需釐清。

對此，觀光署表示，今年春節的天氣相對去年天氣較晴朗且假期較長，長達九天，因此出遊旅次確實有大幅提升。而二○二二至二○二三年則位於疫情上升期及第三波疫情影響，二○二四年過年氣候乾冷且假期較短，二○二五年因過年期間地震以及寒流影響，民眾出遊意願較低。

春節 國旅 遊樂園 觀光

