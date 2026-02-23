兒少短片入圍柏林影展 莊榮祚：想拍出孩子的快樂

台灣兒少短片「你吹Do，我吹Si」入圍柏林影展「新世代」競賽單元（Generation Kplus）。導演莊榮祚表示，電影靈感來自他小時候在直笛隊「吹得很爛卻很快樂」的經驗，希望透過作品為孩子帶來力量，也喚起觀眾對童年單純美好時光的記憶。

「你吹Do，我吹Si」是今年台灣唯一入圍柏林影展的作品，講述一名不擅長吹奏、卻想留在直笛隊的女孩，與一名擅長吹奏、卻萌生退意的孩子相遇，兩人在反覆練習與相處中，重新找到留在團隊中的理由。

音樂課吹直笛是許多台灣人成長過程中的共同記憶。莊榮祚在柏林接受中央社專訪表示，自己小時候即是直笛隊的一員。他回憶，雖被選進校隊，卻總覺得自己不太會吹直笛，多年後回看，那段回憶之所以珍貴，不在於表現好壞，而是在練習與合奏中與同伴建立的連結。

他也以「你吹Do，我吹Si」外譯片名Tutti（合奏）說明作品核心，在音樂中，不同聲部從各自出現，到逐漸建立默契、最終交融成和聲，正如孩子之間透過理解與陪伴建立關係，進而形成一種共同的力量。

●志工經驗為起點 打造友善兒童影像環境

談到開始創作兒童短片的契機，莊榮祚表示，長期關注兒童題材源於大學時期參與志工服務的經驗。他回憶，當時在偏鄉小學長期陪伴孩子，從最初彼此不理解的挫折，到逐漸建立信任的過程，讓他開始思考如何更貼近孩子的感受與世界。

他曾在一次學生劇組拍攝中，目睹小演員因拍攝壓力崩潰大哭，讓他深受震撼，「我那時就在想，為什麼我們要拍一部片讓小朋友這麼痛苦。」也因此萌生念頭，希望透過創作，證明電影拍攝現場也可以是一個友善且讓孩子感到安心的空間。

在拍攝方法上，莊榮祚坦言，作為大人要完整呈現兒童視角始終有限。編劇出身的他在這部作品中做出嘗試，大幅調整劇本以貼近小演員個性，甚至在部分場景放棄既定分鏡與對白，只設定情境與目標，讓孩子自行發展對話與互動。

莊榮祚認為，這樣的方式不僅讓孩子進一步參與電影創作，也帶來超出預期的真實感與能量。柏林影展「新世代」單元總監馬克特（Sebastian Markt）即對此表示高度肯定。

●創作貼近兒童視角 獲柏林影展肯定

馬克特指出，影片「始終貼近小演員理解周遭的方式」，突顯孩子面對自身困境時的主體性，同時以優雅的電影語言，為影片中的人物開展出一個充滿喜悅的空間。

負責選片的佛斯特（Vincent Förster）則表示，這部短片將學校轉化為一個不僅學習知識，更讓孩子理解自身位置的場域，並以極大的溫柔與情感講述一段友誼與團結的故事。

「你吹Do，我吹Si」不僅獲得國際影展肯定，莊榮祚透露，作品在台灣放映時也出現他意料之外的回饋，有家長觀影後落淚，表示希望自己的孩子在成長過程中，也能擁有可以相互理解的夥伴。

莊榮祚告訴中央社，作品若能讓大人重新理解孩子，甚至在回望自身童年中找到力量，是創作這部電影帶給他最大的禮物。

至於最終是否能為台灣抱回水晶熊獎，莊榮祚一如拍攝兒童電影的初衷，希望這段入圍國際影展的經驗，能帶給參與演出的小演員，一段值得回憶且快樂的童年經驗，「不過若得獎，能讓國際更關注台灣的兒少電影，那便更好了！」莊榮祚補充說。