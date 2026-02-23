今彩539第115048期 頭獎5注中獎

快訊

中央社／ 台北23日電

今彩539第115048期開獎，中獎號碼03、36、10、12、27；派彩結果，頭獎5注中獎，各得獎金新台幣600萬元。

貳獎367注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼143，壹獎122注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4293，壹獎4注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

