開工日拚翻身！大樂透頭獎槓龜 下期保證1億元

中央社／ 台北23日電
大樂透第115024期今晚開獎。中獎號碼為47、27、06、23、10、48，特別號30。圖／聯合報系資料照片
大樂透第115024期今晚開獎。中獎號碼為47、27、06、23、10、48，特別號30。圖／聯合報系資料照片

大樂透第115024期今晚開獎。中獎號碼為47、27、06、23、10、48，特別號30；派彩結果，頭獎槓龜，下期（24日）頭獎保證1億元。

貳獎1注中獎，獎金新台幣360萬7222元。

2月23日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為309組，剩餘171組，累積開出小紅包組數為486組，剩餘314組，下期（24日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

春節大紅包：28、17、46、15、41、33、09、08、38，春節小紅包：07。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

