威力彩頭獎連三摃 下期頭獎保證2億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
威力彩連三摃，下期頭獎保證獎金2億元。圖／本報資料照片
威力彩今晚開獎，本期頭獎仍未開出，已經是連三槓，下期將在2月26日開獎，頭獎保證2億元；而大樂透本期同樣未開出頭獎，下期頭獎保證1億元。

台彩表示，2月23日大樂透春節加碼獎項，大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

台彩表示，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為309組，剩餘171組，累積開出小紅包組數為486組，剩餘314組，次期將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

