冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

明天各地依然是溫暖舒適的天氣，但中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增加且高溫略降，周五、周六再有另波東北季風緊接而來，加上華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，各地低溫將至17至20度，北東高溫也降到21至25度。

劉沛滕說，明（24日）各地依然為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，中午前台南以北雲量偏多。

周三（25日）第1波鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫降雨，桃園以北、大台北平地也有零星短暫降雨，新竹以南則為多雲的天氣。

周四（26日）東北季風減弱，但水氣仍多，桃園以北依然有局部短暫降雨，東半部、中部以北山區、恆春半島也有零星短暫降雨。

周五、周六（27、28日）第2波鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有短暫降雨；周日至下周二（3月1日至3日）受到華南雲雨區東移影響，降雨持續。

溫度部分，劉沛滕指出，明天清晨各地低溫約18至20度，白天台南以北、東半部高溫26至29度，高屏甚至可達29至31度。

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭高溫略降到23至26度，中南部則影響不大；周四東北季風減弱，北東高溫略回升。

周五、周六再受東北季風增強影響，各地低溫為17至20度，北部、宜蘭高溫降到21至25度，花蓮23至26度，台東25至28度，中南部26至30度。

今天各地感受炎熱，最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時有32.9度，台南曾文下午14時17分有32度；新北三峽中午12時50分也有31.8度。另外，高雄、屏東、南投及新北多地也都超過30度，不少民眾疑惑「夏天要提早來了嗎？」

對此，劉沛滕解釋，「距離夏天還很遠」，現在是進入春天的時節，其特色是回暖溫度可達高溫程度，但一個冷空氣南下就會快速降溫，溫差較大。今明2天感受較為炎熱，但後面接續2個東北季風致高溫略降，另3月初還會有較涼冷的空氣，屆時溫度會下降較為明顯，提醒民眾冬衣不要急著收。

鄭傑仁也提及，明天清晨至上午西半部有低雲或霧；周五至周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。