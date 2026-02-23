快訊

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

威力彩頭獎連三摃！下期頭獎保證2億元 大樂透也未開出

聽新聞
0:00 / 0:00

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地依然為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，中午前台南以北雲量偏多。聯合報系資料照
明天各地依然為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，中午前台南以北雲量偏多。聯合報系資料照

明天各地依然是溫暖舒適的天氣，但中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增加且高溫略降，周五、周六再有另波東北季風緊接而來，加上華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，各地低溫將至17至20度，北東高溫也降到21至25度。

劉沛滕說，明（24日）各地依然為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，中午前台南以北雲量偏多。

周三（25日）第1波鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫降雨，桃園以北、大台北平地也有零星短暫降雨，新竹以南則為多雲的天氣。

周四（26日）東北季風減弱，但水氣仍多，桃園以北依然有局部短暫降雨，東半部、中部以北山區、恆春半島也有零星短暫降雨。

周五、周六（27、28日）第2波鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有短暫降雨；周日至下周二（3月1日至3日）受到華南雲雨區東移影響，降雨持續。

溫度部分，劉沛滕指出，明天清晨各地低溫約18至20度，白天台南以北、東半部高溫26至29度，高屏甚至可達29至31度。

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭高溫略降到23至26度，中南部則影響不大；周四東北季風減弱，北東高溫略回升。

周五、周六再受東北季風增強影響，各地低溫為17至20度，北部、宜蘭高溫降到21至25度，花蓮23至26度，台東25至28度，中南部26至30度。

今天各地感受炎熱，最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時有32.9度，台南曾文下午14時17分有32度；新北三峽中午12時50分也有31.8度。另外，高雄、屏東、南投及新北多地也都超過30度，不少民眾疑惑「夏天要提早來了嗎？」

對此，劉沛滕解釋，「距離夏天還很遠」，現在是進入春天的時節，其特色是回暖溫度可達高溫程度，但一個冷空氣南下就會快速降溫，溫差較大。今明2天感受較為炎熱，但後面接續2個東北季風致高溫略降，另3月初還會有較涼冷的空氣，屆時溫度會下降較為明顯，提醒民眾冬衣不要急著收。

鄭傑仁也提及，明天清晨至上午西半部有低雲或霧；周五至周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。

東北季風 高溫 台南

延伸閱讀

228連假幾乎全台有雨 高山有望追雪

明天開工開學「高溫上看30度」！2波鋒面228連假各地有雨

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 初四水氣再增加

相關新聞

威力彩頭獎連三摃 下期頭獎保證2億元

威力彩今晚開獎，本期頭獎仍未開出，已經是連三槓，下期將在2月26日開獎，頭獎保證2億元；而大樂透本期同樣未開出頭獎，下期...

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

明天各地依然是溫暖舒適的天氣，但中央氣象署預報員劉沛滕表示，周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增加且高溫略降，周五、周...

開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

環境部發布最新監測，近日中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外汙染影響臺灣西半部空氣品質，加上水平及垂直擴散條件不好，雙重...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。