春節國道交通量與114年相近 壅塞狀況較和緩

交通部高速公路局今天表示，農曆春節假期期間，國道全線雙向每日平均交通量為124.0百萬車公里（mvk），是平日的1.3倍，與去年同期相比，交通量相近，但壅塞情況較和緩。

農曆春節9天連假結束，高公局今天發布新聞稿表示，這次春節連假尖峰日的初一（2月17日）至初六每日雙向交通量介於106.0到131.2mvk，其中，南向交通量以初二達66.0mvk為最高，北向以初四達72.3mvk為最高，雙向以初三達131.2mvk為最高，約為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，初一至初六每日壅塞比例（每半小時行駛速率低於40公里的路段與時段占全日路段時段比例）介於0.0到5.5%，平均為3.2%，較114年同期平均3.4%減少，減少幅度約為6%。

國5方面，高公局指出，初一至初六雪隧每日平均交通量為7.7萬車次，為平日年平均的1.3倍，較114年同期平均7.6萬車次略增1%，不過，實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控下，整體路況大致正常，北向壅塞比例較去年減少。

肇事件數部分，高公局表示，這次春節連假初一至初六平均肇事件數為157件，較114年同期平均193件減少19%，平均14分鐘就可以排除事故，有效降低事故對整體車流影響。