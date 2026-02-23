228連假幾乎全台有雨 高山有望追雪

快訊

中央社／ 台北23日電
氣象署今天表示，明天天氣相對穩定，25日起接連有東北季風、鋒面及華南雲雨區東移影響，北部、東北部地區偏涼；228連假期間降雨範圍最廣，3500公尺高山有零星降雪的機會。聯合報系資料照片

氣象署今天表示，明天天氣相對穩定，25日起接連有東北季風鋒面及華南雲雨區東移影響，北部、東北部地區偏涼；228連假期間降雨範圍最廣，3500公尺高山有零星降雪的機會。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天天氣與今天相似，但西半部雲量增多，各地低溫約攝氏18至20度，台南以北高溫約26至29度，高屏地區29至31度。

鄭傑仁指出，25日起天氣變化大。首先有一波鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南多雲。

鄭傑仁表示，雖然26日東北季風減弱，但有另一波鋒面接近，雨區變化不大，但雨勢逐漸增強，桃園以北地區有局部短暫陣雨，東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨。

鄭傑仁說，228連假期間，27日、28日是未來一週降雨範圍最廣的2天。27日鋒面通過及東北季風增強，28日華南雲雨區東移及東北季風影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區為局部短暫陣雨。

鄭傑仁提到，3月1日、2日東北季風減弱，但持續受華南雲雨區東移影響，雨區變化不大，但雨勢稍減弱，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲。

鄭傑仁並提到，27日至3月1日若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山可能有零星降雪的機會。

氣溫方面，鄭傑仁說，雖然未來一週有2波東北季風增強影響，但冷空氣不強，25日、26日中部以北、宜花地區低溫約17至20度，至於高溫，北部、宜花約23至26度，中南部約29至30度；27日、28日，各地溫度再微降1、2度左右。

鄭傑仁提醒，明天清晨至上午西半部地區易有低雲或局部霧，影響能見度；26日、27日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區注意長浪。

