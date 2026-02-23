快訊

假日輕急症初一到初三天天破千人次 228續上陣

中央社／ 台北23日電

首次投入春節醫療分流的假日輕急症中心（UCC），開診7天總看診5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次。UCC在228連假將持續提供輕症就醫服務，籲民眾多加利用。

春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多。今年春節假期長達9天，衛生福利部中央健康保險署透過春節獎勵方案，挹注新台幣16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，並盼透過全國13處週日及國定假日輕急症中心UCC分流非急重症患者。

這次春節UCC開診7天，根據健保署今天提供資料，2月14日就診人次為450人、小年夜2月15日就診569人次、初一2月17日就診人次則是1012人次、初二2月18日為1132人次就診、初三2月19日就診人次是1119人次、初四2月20日為774人次、初六就診人次則是573人次。

健保署主任秘書劉林義今天接受媒體聯訪表示，以春節期間北中南13個UCC據點總看診，共計5629人次，其中發燒及呼吸道感染人次為2773人次，約占5成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。

面對媒體詢問春節期間UCC看診人次是否超過預期，劉林義說，其實疾病本來就難以預期，但至少有5600多人次在需要就醫時，有地方可以看診；若春節沒有開設UCC，這5600多人恐怕都得轉往其他醫療院所就醫，勢必增加急診負擔。

劉林義表示，總就診人次中，有2200多人來自台南。這也是台灣首次在農曆春節期間有UCC投入服務，初一、初二、初三連續開診，單日就診人次皆突破千人，顯示民眾確實有此就醫需求，也知道春節期間可以前往UCC看診。

一般而言，不論是以往週日開診，或是這次春節連續開診的情況，上呼吸道感染與腹瀉症狀皆為就診大宗，這2類患者過去往往造成急診壅塞，劉林義同意這個說法，認為如今透過UCC分流，確實發揮了紓解急診壓力的效果。

春節過後緊接著是228連假，UCC將持續提供假日輕急症就醫服務，劉林義說，開診時間為2月28日及3月1日，2月27日則不開診，考量春節期間醫事人員值勤辛苦，希望讓醫事人員有時間稍作休息，呼籲有輕症就醫需求的民眾多加利用UCC資源。

劉林義表示，今年4月將是UCC推動滿半年，屆時會進行整體檢討，包括各據點設置情形、實際就診狀況，及周邊大型醫院假日急診就醫率是否下降等，做通盤評估；同時會針對春節期間的實施成果進行細部分析。

至於外界傳出台北市規劃設立第4個UCC據點或調整地點一事，劉林義說，相關議題也將在4月的檢討會議中討論，目前尚未有地方衛生局提出更理想的設置地點建議。

