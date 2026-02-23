海委會加碼運動幣 潛水時守護海洋生態
海洋委員會今天表示，民眾持運動幣到海洋保育署「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴消費，將提供加碼獎勵金，加碼額度及使用辦法3月公布，希望民眾強身健體時也守護珊瑚礁生態。
海委會今天發布新聞稿說，「珊瑚特潛聯盟」店家都承諾遵循「海洋友善潛水準則」，包含不餵食魚類，維持生態鏈平衡；不觸碰、不採摘任何海洋生物；鼓勵穿著水母衣或使用海洋友善防曬乳；積極參與海洋廢棄物清理活動。
海委會表示，領取與使用流程步驟包含確認持有運動部核發有效運動幣，並到海保署官網查「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴名單，確認同時為運動部特約店家後預約活動，後續於潛店核銷運動幣時，可同步折抵由海委會負擔的費用。
海委會說，與運動部合作將運動熱潮轉化為保育動力，期盼透過「加碼金」機制，減輕民眾參與水域運動負擔，引導消費者選擇對環境衝擊較小的「友善潛店」，達成生態旅遊與地方發展雙重效益。
海委會表示，期望藉加碼政策建立「負責任的遊憩」模式，讓民眾探索海洋時成為守護海洋尖兵。
