快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

海委會加碼運動幣 潛水時守護海洋生態

中央社／ 高雄23日電
海洋委員會與運動部合作，推出運動幣加碼，加碼對象僅限「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴，詳細加碼額度及使用辦法3月公布。圖／海洋委員會提供（中央社）
海洋委員會與運動部合作，推出運動幣加碼，加碼對象僅限「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴，詳細加碼額度及使用辦法3月公布。圖／海洋委員會提供（中央社）

海洋委員會今天表示，民眾持運動幣到海洋保育署「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴消費，將提供加碼獎勵金，加碼額度及使用辦法3月公布，希望民眾強身健體時也守護珊瑚礁生態。

海委會今天發布新聞稿說，「珊瑚特潛聯盟」店家都承諾遵循「海洋友善潛水準則」，包含不餵食魚類，維持生態鏈平衡；不觸碰、不採摘任何海洋生物；鼓勵穿著水母衣或使用海洋友善防曬乳；積極參與海洋廢棄物清理活動。

海委會表示，領取與使用流程步驟包含確認持有運動部核發有效運動幣，並到海保署官網查「珊瑚特潛聯盟」合作夥伴名單，確認同時為運動部特約店家後預約活動，後續於潛店核銷運動幣時，可同步折抵由海委會負擔的費用。

海委會說，與運動部合作將運動熱潮轉化為保育動力，期盼透過「加碼金」機制，減輕民眾參與水域運動負擔，引導消費者選擇對環境衝擊較小的「友善潛店」，達成生態旅遊與地方發展雙重效益。

海委會表示，期望藉加碼政策建立「負責任的遊憩」模式，讓民眾探索海洋時成為守護海洋尖兵。

海委會 珊瑚礁 廢棄物

延伸閱讀

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

蘭嶼巡防艦交船 中信造船董座感謝海巡署「衣食父母」

管碧玲問陸海警船騷擾如何質詢？李貞秀反問：政府如何保障中華民國

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

相關新聞

開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

環境部發布最新監測，近日中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外汙染影響臺灣西半部空氣品質，加上水平及垂直擴散條件不好，雙重...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

228連假幾乎全台有雨 高山有望追雪

氣象署今天表示，明天天氣相對穩定，25日起接連有東北季風、鋒面及華南雲雨區東移影響，北部、東北部地區偏涼；228連假期間...

職能復健生心理訓練機構制度化 助職災勞工復工

為讓職災勞工復工更順利，勞動部宣布將原本職能復健生心理強化訓練機構合作模式轉為正式制度，並明確補助金額符合實務，盼鼓勵更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。