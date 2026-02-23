太魯閣「砂卡礑三雄」再現風華 千里眼山無敵海景回歸開放
坐落太魯閣山區、與立霧山及清水大山並稱「砂卡礑三雄」的千里眼山，步道因403強震嚴重受損封閉，經太魯閣國家公園管理處與部落族人合作修復及強化安全設施後，即日起重新開放。
2024年4月3日花蓮強震重創太魯閣山區，大禮、大同部落對外交通一度受阻，沿線熱門登山步道如得卡倫步道、立霧山步道及千里眼山步道等，因邊坡坍方與地形變動被迫封閉，山林活動全面暫停。
太魯閣國家公園管理處為協助部落重振山林體驗產業，並回應山友期待，攜手部落投入步道復建與安全整備工作，經多次現勘評估，分階段完成步道整理與危險路段安全強化作業。
太管處表示，繼大禮、大同部落聯外林道及立霧山步道陸續恢復通行後，位於大同部落上方、以遼闊海景聞名的千里眼山步道，也已完成災後修復與安全改善工程。震後地貌改變，工程除修補路基破損處，部落族人也於險峻陡坡架設繩索作為輔助設施，沿線增設路標條與警示繩，加強路徑引導與安全性。
太管處提醒，山區環境仍存在落石與崩塌等自然風險，山友入山前應審慎評估體能與裝備，行經塊石區、碎石坡及陡坡時，務必依循路標及架繩行進，切勿擅自進入崩塌區域。
千里眼山海拔約1624公尺，稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，是深受山友喜愛的經典路線。此次重新開放，象徵大禮、大同山區復建工作再向前邁進一步，也為太魯閣山林重啟新頁。
