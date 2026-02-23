成醫攜手UCLA成立台灣神經多元發展中心 跨越早療6歲門檻

為打破國內早期療育多侷限於6歲前現狀，成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發展中心」，將延伸服務年齡層並強化專業銜接，整合醫療、特教與社政資源，為發展障礙家庭建構完整的支持網。

成大醫院小兒部醫師陳俐文指出，國內既有支持系統多集中在學齡前，但自閉症、注意力不足過動症（ADHD）或學習障礙等孩童，往往在進入國小面臨複雜人際關係與課業後，挑戰才真正浮現，也讓家庭常面臨醫療與學校資源斷層的困境。

她也說，神經多樣性不應被視為需治癒的疾病，而是一種應被理解的差異，團隊參考UCLA「神經多元發展友善門診」臨床經驗，打破傳統診間思維，建立跨專業合作架構，納入兒科、兒童精神科、臨床心理師、語言治療師、特殊教育人員及社工師，提供完整評估與諮詢，確保孩子從學齡前到青春期，都能獲得連續性的引導。

成大醫院提到，該中心獲得謝南強博士與辛忠衡博士等人大力支持，服務亮點在於「跨系統銜接」，不僅在診間提供醫療建議，更主動協助家庭與學校及社政體系建立合作夥伴關係，透過彈性的基礎支持與個別化計畫，極小化孩子因環境適應困難而產生的挫折，避免因行政與體系不連貫造成的資源缺口。

成大醫院也強調，醫療模式已從單純的「症狀治療」轉向「支持發展」，台灣神經多元發展中心成立不僅是引進國際先進醫療技術，更是推動社會對神經多樣性族群的包容，未來將持續建構系統化服務流程，提供整合式專業評估與諮詢，作為兒童與家庭的重要支持平台。 成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作成立「台灣神經多元發展中心」，小兒部醫師陳俐文（右四）與創始成員、捐贈代表等共同合影留念。圖／成大醫院提供