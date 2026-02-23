快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

成醫攜手UCLA成立台灣神經多元發展中心 跨越早療6歲門檻

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發展中心」，將延伸服務年齡層並強化專業銜接，為發展障礙家庭建構完整的支持網。圖／成大醫院提供
成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發展中心」，將延伸服務年齡層並強化專業銜接，為發展障礙家庭建構完整的支持網。圖／成大醫院提供

為打破國內早期療育多侷限於6歲前現狀，成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發展中心」，將延伸服務年齡層並強化專業銜接，整合醫療、特教與社政資源，為發展障礙家庭建構完整的支持網。

成大醫院小兒部醫師陳俐文指出，國內既有支持系統多集中在學齡前，但自閉症、注意力不足過動症（ADHD）或學習障礙等孩童，往往在進入國小面臨複雜人際關係與課業後，挑戰才真正浮現，也讓家庭常面臨醫療與學校資源斷層的困境。

她也說，神經多樣性不應被視為需治癒的疾病，而是一種應被理解的差異，團隊參考UCLA「神經多元發展友善門診」臨床經驗，打破傳統診間思維，建立跨專業合作架構，納入兒科、兒童精神科、臨床心理師、語言治療師、特殊教育人員及社工師，提供完整評估與諮詢，確保孩子從學齡前到青春期，都能獲得連續性的引導。

成大醫院提到，該中心獲得謝南強博士與辛忠衡博士等人大力支持，服務亮點在於「跨系統銜接」，不僅在診間提供醫療建議，更主動協助家庭與學校及社政體系建立合作夥伴關係，透過彈性的基礎支持與個別化計畫，極小化孩子因環境適應困難而產生的挫折，避免因行政與體系不連貫造成的資源缺口。

成大醫院也強調，醫療模式已從單純的「症狀治療」轉向「支持發展」，台灣神經多元發展中心成立不僅是引進國際先進醫療技術，更是推動社會對神經多樣性族群的包容，未來將持續建構系統化服務流程，提供整合式專業評估與諮詢，作為兒童與家庭的重要支持平台。

成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作成立「台灣神經多元發展中心」，小兒部醫師陳俐文（右四）與創始成員、捐贈代表等共同合影留念。圖／成大醫院提供
成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作成立「台灣神經多元發展中心」，小兒部醫師陳俐文（右四）與創始成員、捐贈代表等共同合影留念。圖／成大醫院提供

成大醫院 神經 臨床心理師

延伸閱讀

與家人口角父親傳訊女兒「驚悚」照片 警消破鐵捲門救人

成大幫+1！衛福部健保署公布新任副署長人選 顏家瑞今天正式上任

讓孩子用自己的速度靠近音樂－MUZIKids早療兒童音樂活動參後感

影／凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

相關新聞

開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

環境部發布最新監測，近日中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外汙染影響臺灣西半部空氣品質，加上水平及垂直擴散條件不好，雙重...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

太魯閣「砂卡礑三雄」再現風華 千里眼山無敵海景回歸開放

坐落太魯閣山區、與立霧山及清水大山並稱「砂卡礑三雄」的千里眼山，步道因403強震嚴重受損封閉，經太魯閣國家公園管理處與部...

成醫攜手UCLA成立台灣神經多元發展中心 跨越早療6歲門檻

為打破國內早期療育多侷限於6歲前現狀，成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。