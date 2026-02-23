職能復健生心理訓練機構制度化 助職災勞工復工
為讓職災勞工復工更順利，勞動部宣布將原本職能復健生心理強化訓練機構合作模式轉為正式制度，並明確補助金額符合實務，盼鼓勵更多具相關專業醫院加入服務職災勞工行列。
許多職災勞工在完成醫療復健後，仍可能有體能還未完全恢復而無法勝任原有工作，或因心理壓力與不安而影響復工意願的狀況發生，過去就曾有勞工車禍職災，後續因仍有車禍陰影而遲遲不敢上工。
勞動部職業安全衛生署職災保護組組長蔡嘉華今天告訴中央社記者，職安署過去與職能復健生心理強化訓練機構合作模式都是採合作案方式，為了讓此合作方式變成正規制度，已訂定相關要點，將建立相關登錄、補助及管理機制，來擴充職能復健服務資源。
蔡嘉華表示，未來勞工到認可職災職能復健專責機構接受專業開案及評估後，可依個別需求，轉介到職災強化訓練機構接受相關訓練，訓練內容也將依勞工個別狀況量身規劃，包括生理工作適能與工作模擬訓練，以及心理晤談與諮商服務，並由專業團隊持續追蹤與調整，確保訓練符合實際需要。
根據統計，目前全台共有39個職能復健專責醫院及26家職能復健生心理強化訓練機構合作，114年總計協助近3000名職災勞工。
蔡嘉華也說，透過將生理與心理強化訓練服務納入制度化管理，要點也依照各機構的實務需求明確補助金額，盼吸引更多醫院加入服務，也讓資源穩定投入、持續運作，確保職災勞工在復工的路上能獲得長期支持。
