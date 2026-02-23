開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

環境部發布最新監測，近日中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外汙染影響臺灣西半部空氣品質，加上水平及垂直擴散條件不好，雙重環境因素疊加，23日至24日西半部空氣品質多為橘色等級，至25日上午鋒面通過及東北季風增強，空氣品質逐漸好轉。醫師建議，戴口罩可避免吸入髒空氣，多喝水讓咽喉黏膜濕潤。

國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐表示，當大氣垂直擴散條件不佳，汙染物容易累積於近地面造成濃度上升，導致空氣品質不佳，誘發多種肺部疾病。包括氣喘、慢性阻塞性肺病、肺部感染等，除了增加罹患呼吸道的風險，短期暴露也會對腦血管、心血管的健康產生傷害。

「空氣中的懸浮微粒不僅是微小的顆粒，更是移動的毒素載體，能吸附並攜帶多種過敏原、重金屬、病毒與細菌、致癌物等。」吳錦桐說，這些微粒細小且帶毒，能穿透人體的上呼吸道防禦，沉積在肺泡甚至穿透血管進入全身循環，引發全身性慢性發炎，嚴重損害呼吸道及心血管系統。

吳錦桐提醒，懸浮微粒可說是隱形殺手，除了滲透肺部，也影響老年人認知功能、兒童認知發展，近年有些研究指出心肌梗塞、中風、失智也與空汙有關。要預防空汙長驅直入肺臟深處，首先是戴口罩避免吸入髒空氣，其次是多喝水，讓咽喉黏膜保持濕潤，緩解喉嚨乾癢、咳嗽與黏膜發炎。

另外，高危險群也要少出門，減少空氣汙染物暴露，在室內仍要緊閉門窗，並使用空氣清淨機。吳錦桐說，空氣汙染對老年人、幼童、孕婦、心肺慢性病患者及氣喘、慢性阻塞性肺病的患者危害最大，這些敏感性族群因肺功能退化、未發育完整及體質較敏感，受空汙影響更嚴重。

「氣喘患者要多留意，可能需增加使用吸入劑的頻率。」吳錦桐說，空汙嚴重時，氣喘就醫比例常增加。而一般民眾長期暴露於高汙染環境下，也會使呼吸道纖維化，增加不可逆的肺功能損害。

空汙預防策略： 1.查看指標：外出前查看環保署空氣品質指標（AQI），橘色警示代表空氣對敏感族群不健康，若達紅色以上警示，應減少戶外活動。 2.配戴口罩：外出務必配戴口罩，回家後清洗衣物、洗臉及鼻腔，加強自我防護。 3.注意環境：室內關閉門窗，使用空氣清淨機，另要避免抽菸、油煙等。 4.攝取水分：攝取足夠水分，加速新陳代謝排出體內汙染物，水分可濕潤呼吸道黏膜，減緩發炎反應。 5.遵循醫囑：氣喘患者切勿自行停藥，持續使用吸入型類固醇等控制藥物，並定期回診。