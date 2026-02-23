植物人40歲在老父眼中仍是寶貝 創世盼物資支援

快訊

中央社／ 台北23日電

劉姓男子自幼便成植物人，近年到創世基金會安養中心接受照顧，即使今年已40歲，在7旬老父眼中仍是「寶貝」。創世台北院今天表示，急需XL號黏貼式尿布及抽取式衛生紙

今年已40歲的劉姓男子，因重度腦性麻痺，自幼成為植物人，他的父親多年來悉心親自照顧，但近年因他的病況越來越嚴重，入住創世基金會安養中心，年逾7旬的父親不時來探望，仍稱他為「寶貝」，總是緊握兒子的手輕聲說：「再怎麼辛苦，都是我的孩子。」

60多歲的詹姓女子則因中風成為植物人，女兒儘管得不到回應，依然常到安養院探視，在母親耳邊細語傾訴。

當街道商家紛紛歇業、城市步調放慢，創世植物人安養院內的照護工作卻從未停歇。創世基金會台北院今天透過新聞稿表示，春節是家家戶戶團聚圍爐、走春拜年的溫馨時刻；然而，對植物人家庭而言，熱鬧與歡笑多半停留在記憶裡，這樣沒有笑聲回應的團圓，卻是家屬心中最珍貴的時刻。

不少家屬會在年節期間，趁著返鄉或休假時走進安養院探視親人。創世基金會為了讓院民與家屬也能感受新春氣息，在年前規劃「黏土春聯」活動，握著植物人的手，將柔軟黏土慢慢搓揉成形，透過感官刺激，讓年味在掌心中延續；完成的作品更布置於院內，象徵以祝福與希望迎向嶄新的一年。

植物人照顧是一場沒有假期的長跑，需要穩定的人力、物資與社會大眾長期支持。創世基金會表示，目前創世台北院安養共照顧24名植物人，尿布、衛生紙與看護墊都是日常需求，尤其目前急需黏貼式尿布（XL）及抽取式衛生紙（皆不限廠牌），因此邀請民眾一起為這些家庭添力量。

創世基金會台北院指出，物資可親送或郵寄至創世台北安養院（台北市中正區北平東路28號4樓，尿布小組收）。愛心專線：（02）2397-0101分機263。

