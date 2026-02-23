快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

聽新聞
0:00 / 0:00

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港女兒橋（左）銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋（左）銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜接至北港女兒橋，讓中斷數十年的鐵橋終再恢復通行，盡管尚未開放，春節期間即有大批遊客等不及，翻越管制門甚至破壞門鎖登橋，嘉義縣府轉請雲林議員蔡岳儒呼籲民眾再忍一下，今年8月即可全線通行。

百年復興鐵橋1909年由大日本製糖株式會社興建，全長878.63公尺，是北港重要運蔗及五分車鐵道交通樞紐，弓形彎曲鐵橋設計，是國內最長也是孤彎最大的鐵橋，1982年停駛，2001年雲林縣府公告為歷史建築，不料隔年橋墩遭洪水沖毀而封橋。

2012年時任雲林縣長蘇治芬為重現復興鐵橋之美，於2014年爭取完成百米無橋墩跨越北港溪的鋼構「女兒橋」，並沿著糖鐵建造「天空之橋」跨越北港市區道路，同時保留原有糖鐵斷橋，被譽為紐約「空中廊道」，榮獲多項國際建築大獎，成為雲林知名的熱門橋景。

蔡岳儒表示，橋斷之後雲嘉兩地希望能將女兒橋延伸接通嘉義鐵橋，2022年嘉義縣府獲中央挹注1.8億元，從新港板頭厝沿著近700公尺的舊橋修建成景觀鐵橋步道，去年12月完工，今年春節前完成驗收但未開放。

不料，春節期間，網路不斷有人發文貼照指新修鐵橋已開放，吸引大批遊客搶先登橋打卡，今天早上女兒橋和新橋銜接口再度封閉管制，讓許多想再登橋的人不得其門而入，遠從新竹慕名而來的「鐵道迷」遊客無法登橋「望橋興嘆」深感扼腕，他對記者說「真想攀爬過去」。

蔡岳儒說，經向嘉義縣文化觀光局確認鐵橋已完工，但後續仍有光環境景觀工程，預計8月完成才可開放，基於安全鐵橋仍暫封閉。至於春節有人登橋，經進一步了解係因有人破壞門鎖才登橋，嘉義縣府已三度換鎖，甚感其擾，呼籲民眾再忍一下。

他並強調，復興鐵橋可望今年全線通行，必將引來大批遊客，他將函文請雲林縣府修復北港女兒橋照明設備，確保兩橋通行安全。

北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工但未開放通行，春節期間仍有不少登橋參觀，籲請民眾切勿擅入，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工但未開放通行，春節期間仍有不少登橋參觀，籲請民眾切勿擅入，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，目前兩橋銜接口仍封閉管制，籲請民眾切勿攀爬，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，目前兩橋銜接口仍封閉管制，籲請民眾切勿攀爬，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，舊斷橋依然保留，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，舊斷橋依然保留，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，春節期間兩橋銜接口上鎖遭人破壞。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，春節期間兩橋銜接口上鎖遭人破壞。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋（右）銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影
北港女兒橋（右）銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影

北港 嘉義

延伸閱讀

燒很大！春節8場疑似爆竹煙火引發火災 苗消疲於奔命

春節年假9天…全台13處UCC開診7天收治5629人次 健保署：228持續開診

春節他上12小時班沒雙倍薪水、年終 過來人曝：選到屎缺了

彰化春節通報4起疑似諾羅群聚 社交活動成隱形傳染源

相關新聞

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348...

阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。