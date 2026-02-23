全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜接至北港女兒橋，讓中斷數十年的鐵橋終再恢復通行，盡管尚未開放，春節期間即有大批遊客等不及，翻越管制門甚至破壞門鎖登橋，嘉義縣府轉請雲林議員蔡岳儒呼籲民眾再忍一下，今年8月即可全線通行。

百年復興鐵橋1909年由大日本製糖株式會社興建，全長878.63公尺，是北港重要運蔗及五分車鐵道交通樞紐，弓形彎曲鐵橋設計，是國內最長也是孤彎最大的鐵橋，1982年停駛，2001年雲林縣府公告為歷史建築，不料隔年橋墩遭洪水沖毀而封橋。

2012年時任雲林縣長蘇治芬為重現復興鐵橋之美，於2014年爭取完成百米無橋墩跨越北港溪的鋼構「女兒橋」，並沿著糖鐵建造「天空之橋」跨越北港市區道路，同時保留原有糖鐵斷橋，被譽為紐約「空中廊道」，榮獲多項國際建築大獎，成為雲林知名的熱門橋景。

蔡岳儒表示，橋斷之後雲嘉兩地希望能將女兒橋延伸接通嘉義鐵橋，2022年嘉義縣府獲中央挹注1.8億元，從新港板頭厝沿著近700公尺的舊橋修建成景觀鐵橋步道，去年12月完工，今年春節前完成驗收但未開放。

不料，春節期間，網路不斷有人發文貼照指新修鐵橋已開放，吸引大批遊客搶先登橋打卡，今天早上女兒橋和新橋銜接口再度封閉管制，讓許多想再登橋的人不得其門而入，遠從新竹慕名而來的「鐵道迷」遊客無法登橋「望橋興嘆」深感扼腕，他對記者說「真想攀爬過去」。

蔡岳儒說，經向嘉義縣文化觀光局確認鐵橋已完工，但後續仍有光環境景觀工程，預計8月完成才可開放，基於安全鐵橋仍暫封閉。至於春節有人登橋，經進一步了解係因有人破壞門鎖才登橋，嘉義縣府已三度換鎖，甚感其擾，呼籲民眾再忍一下。

他並強調，復興鐵橋可望今年全線通行，必將引來大批遊客，他將函文請雲林縣府修復北港女兒橋照明設備，確保兩橋通行安全。 北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工但未開放通行，春節期間仍有不少登橋參觀，籲請民眾切勿擅入，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影 北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，目前兩橋銜接口仍封閉管制，籲請民眾切勿攀爬，以免發生危險。記者蔡維斌／攝影 北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，舊斷橋依然保留，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影 北港女兒橋銜接糖鐵復興鐵橋雖已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，才可開放通行，春節期間兩橋銜接口上鎖遭人破壞。記者蔡維斌／攝影 北港女兒橋（右）銜接糖鐵復興鐵橋已完工，待新修鐵橋後續光環境工程完工，預計今年八月可全線開放通行，成為國內最大的鐵橋景點。記者蔡維斌／攝影