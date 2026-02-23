千里眼山步道震後修復開放 太管處邀山友重返山林
繼大禮、大同部落聯外林道與立霧山步道陸續恢復通行後，以無敵海景著稱的千里眼山步道，歷經0403地震等災害，完成災修及安全強化，已具開放通行條件，太管處邀山友重返山林。
太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，2024年4月3日花蓮強震對太魯閣山區造成嚴重衝擊，不僅部落交通受阻，包括大同部落上方的千里眼山熱門登山步道也因坍方、地形變動被迫封閉；為回應山友期待，並協助部落重振山林體驗產業，與部落協同，持續進行步道安全整備作業，經多次現勘與評估，分階段完成步道整理及危險路段安全強化作業。
千里眼山登山口位於大同部落，標高1624公尺，與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。
由於震後山區地貌改變，太管處特別針對步道中路基破損處進行修補，較為險峻陡坡則由部落族人架設繩索作為輔助，並增設路標條及警繩加強路徑引導，提升攀爬時安全性。
太管處表示，雖然立霧山、千里眼山步道已相繼開放，但地震及風災仍在山林中留下刻痕，山林環境中仍存在一定風險；呼籲山友入山前須評估體能狀況，行經塊石區、碎石坡或陡坡時務必依循指示路標條及新設架繩行進，切勿隨意進入具風險的崩塌區域。
太管處指出，千里眼山的開放，象徵著大禮、大同山區復建工作又一里程碑；歡迎民眾在228連假期間走訪，感受在地文化，並登上千里眼山見證太魯閣重生的堅韌力量。
