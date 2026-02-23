快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

千里眼山步道震後修復開放 太管處邀山友重返山林

中央社／ 花蓮縣23日電

繼大禮、大同部落聯外林道與立霧山步道陸續恢復通行後，以無敵海景著稱的千里眼山步道，歷經0403地震等災害，完成災修及安全強化，已具開放通行條件，太管處邀山友重返山林。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，2024年4月3日花蓮強震對太魯閣山區造成嚴重衝擊，不僅部落交通受阻，包括大同部落上方的千里眼山熱門登山步道也因坍方、地形變動被迫封閉；為回應山友期待，並協助部落重振山林體驗產業，與部落協同，持續進行步道安全整備作業，經多次現勘與評估，分階段完成步道整理及危險路段安全強化作業。

千里眼山登山口位於大同部落，標高1624公尺，與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。

由於震後山區地貌改變，太管處特別針對步道中路基破損處進行修補，較為險峻陡坡則由部落族人架設繩索作為輔助，並增設路標條及警繩加強路徑引導，提升攀爬時安全性。

太管處表示，雖然立霧山、千里眼山步道已相繼開放，但地震及風災仍在山林中留下刻痕，山林環境中仍存在一定風險；呼籲山友入山前須評估體能狀況，行經塊石區、碎石坡或陡坡時務必依循指示路標條及新設架繩行進，切勿隨意進入具風險的崩塌區域。

太管處指出，千里眼山的開放，象徵著大禮、大同山區復建工作又一里程碑；歡迎民眾在228連假期間走訪，感受在地文化，並登上千里眼山見證太魯閣重生的堅韌力量。

登山步道 太魯閣國家公園 山友

延伸閱讀

台中小學生今起每周可喝鮮奶 偏鄉學校因應措施讓學生可喝到

要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨

合歡山新亂象玩飛行傘 管理站：將罰3千元

太魯閣天祥遊憩區正常開放 同禮步道已見山友到訪

相關新聞

開工日空氣品質亮橘燈！醫建議簡單2動作避免髒空氣 等待這天快好轉

環境部發布最新監測，近日中國沿海地區PM2.5濃度偏高等境外汙染影響臺灣西半部空氣品質，加上水平及垂直擴散條件不好，雙重...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

太魯閣「砂卡礑三雄」再現風華 千里眼山無敵海景回歸開放

坐落太魯閣山區、與立霧山及清水大山並稱「砂卡礑三雄」的千里眼山，步道因403強震嚴重受損封閉，經太魯閣國家公園管理處與部...

成醫攜手UCLA成立台灣神經多元發展中心 跨越早療6歲門檻

為打破國內早期療育多侷限於6歲前現狀，成大醫院小兒部與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）跨海合作，今成立「台灣神經多元發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。