春節年假9天…全台13處UCC開診7天收治5629人次 健保署：228持續開診

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署主秘劉林義說，9天春節期間，全國13處UCC地點，於除夕、初五未開診，其餘7天開診總看診5629人次。圖為台北市立聯合醫院信義門診部，周日及國定假日輕急症中心（UCC）。本報資料照片
今年春節年假長達9天，避免去年急診壅塞事件重演，衛福部制定多項措施，其中周日及國定假日輕急症中心（UCC）於春節期間開診7天。衛福部健保署統計，春節期間UCC總看診人次為5629人次，初一到初三每天突破1000人次，患者以發燒及呼吸道感染、腸胃道感染為大宗，就診人次最多為台南市永川醫院，達2200多人次。

健保署主秘劉林義說，9天春節年假期間，全國UCC共13處，於除夕、初五未開診，其餘7天開診總看診5629人次，小年夜前一天為450人次、小年夜569人次、初一1012人次、初二1132人次、初三1119人次，初四774人次、初六為573人次，初一到初三每天突破1000人次，民眾於年節期間仍有就醫需求。

就醫患者中，發燒及呼吸道感染為2773人次，約占5成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。劉林義說，UCC春節為持續開診，是讓症狀「急而不重」的患者有地方可以就醫，如果UCC未開診，患者又將轉到急診等其他地方就醫。

至於，UCC設置地點、就診情形、周遭醫院急診就醫人次有無下降等檢討，劉林義說，當UCC上路滿6個月，將於4月進行檢討，也會針對春節期間收治患者情形，進行更詳細的分析。

