快訊

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

聽新聞
0:00 / 0:00

國光劇團初七開箱 盛鑑、黃宇琳飾加官賀新年

中央社／ 台北23日
傳統藝術中心國光劇團23日開工，舉行「開箱」儀式，實力派演員盛鑑與黃宇琳分飾男女加官進行演出，為新年揭開序幕。圖／國光劇團提供（中央社）
傳統藝術中心國光劇團23日開工，舉行「開箱」儀式，實力派演員盛鑑與黃宇琳分飾男女加官進行演出，為新年揭開序幕。圖／國光劇團提供（中央社）

傳統藝術中心國光劇團今天大年初七開工，舉行「開箱」儀式，演員盛鑑與黃宇琳分飾男女加官，演出「加官晉爵」象徵添官運財運，也為新年揭開序幕。

劇團演出「五福靈官」，為神勇靈官下凡，掃除塵穢，象徵淨化劇場空間，迎接正能量。「加官晉爵」由盛鑑與黃宇琳分飾男女加官，為現場來賓添官運財運。「五子登科」寓意家庭美滿、後輩成材，展現梨園對家族傳承與社會和諧的祝福。「五路財神」財神爺台上撒糖、發送喜氣，現場氣氛熱烈。

自年前封箱大典以來，祖師爺、南海大士、協天大帝、濟公活佛、增福財神、五大仙君及兵馬大元帥等神位，一直安座於舞台上護佑劇院平安。隨著開箱禮成，劇團全體上下恭請諸神起駕，由團員執事護送，將神位「移駕」回鑾三聖宮安座，展現神人同歡開工，也象徵梨園子弟的向心力與凝聚力。

財運 開工 劇場 傳統藝術

延伸閱讀

歌仔戲國寶「長髮小生」成絕響 王束花辭世享耆壽91歲

大年初一傳貼圖賀新年就開運！入手LINE馬年貼圖抽10萬馬爾地夫旅遊金

從刺繡到戲偶盔帽 高雄新認定兩名文資保存者

首個布袋戲團入選台灣品牌團隊 台北木偶劇團林永志：感覺像中樂透

相關新聞

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348...

阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示...

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，20多年前被洪水沖斷，經中央補助最近完成整修，將斷橋銜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。