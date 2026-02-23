國光劇團初七開箱 盛鑑、黃宇琳飾加官賀新年

傳統藝術中心國光劇團今天大年初七開工，舉行「開箱」儀式，演員盛鑑與黃宇琳分飾男女加官，演出「加官晉爵」象徵添官運財運，也為新年揭開序幕。

劇團演出「五福靈官」，為神勇靈官下凡，掃除塵穢，象徵淨化劇場空間，迎接正能量。「加官晉爵」由盛鑑與黃宇琳分飾男女加官，為現場來賓添官運財運。「五子登科」寓意家庭美滿、後輩成材，展現梨園對家族傳承與社會和諧的祝福。「五路財神」財神爺台上撒糖、發送喜氣，現場氣氛熱烈。

自年前封箱大典以來，祖師爺、南海大士、協天大帝、濟公活佛、增福財神、五大仙君及兵馬大元帥等神位，一直安座於舞台上護佑劇院平安。隨著開箱禮成，劇團全體上下恭請諸神起駕，由團員執事護送，將神位「移駕」回鑾三聖宮安座，展現神人同歡開工，也象徵梨園子弟的向心力與凝聚力。