新北推動永續住宿 9家旅宿通過環保標章認證

為推動旅宿產業邁向綠色永續發展，新北市觀旅局今下午在福容大飯店 淡水漁人碼頭舉行「2025年新北市旅宿業環保標章成果發表活動」，公開表揚今年完成環保標章認證的9家旅宿。觀旅局指出，在輔導計畫推動下，新北原有10家旅宿取得認證，本次再新增9家，顯示地方旅宿業者在永續經營上的努力與承諾逐步展現成果。

觀旅局長楊宗珉表示，因應全球淨零排放與低碳旅遊趨勢，市府推動「旅宿環保標章輔導計畫」，免費提供專業團隊進行實地診斷與輔導，協助業者掌握節能減碳策略、建立環境管理機制，同時協助向觀光署申請補助，每家依級別與條件可獲1至2萬元不等補助，降低轉型門檻。他強調，永續不是口號，而是要透過制度與實際作法，讓旅宿產業真正融入綠色行動。

這次通過環保標章認證的旅宿包括福容大飯店 淡水漁人碼頭、八里福朋喜來登、海灣假日酒店、陽明山天籟渡假酒店、台北旅人國際青年旅館、野柳度假村薆悅酒店、神隱國度民宿、旅行邦尼青年旅店及海霞我的家，涵蓋高級飯店、連鎖商務旅館與特色民宿等多元型態，顯示無論規模大小，皆可投入永續行動。

其中，取得金級認證的福容大飯店 淡水漁人碼頭表示，旅館長期重視永續理念，除導入節能設備與水資源管理系統，也推廣綠色飲食與環境教育，將環保意識融入品牌文化。其他獲得銀級與銅級認證的業者則分享實務作法，包括減少一次性備品、強化廢棄物分類與回收、提升能源使用效率等，透過日常營運改善整體環境績效。

楊宗珉指出，新北市將持續擴大輔導規模，鼓勵更多旅宿業者加入永續行列，同時結合友善旅宿、性別友善住宿等多元認證，並與大眾運輸及低碳旅遊政策串聯，打造更完整的綠色旅遊體系。他表示，新北擁有山海資源與都會觀光優勢，若能在永續發展上持續深化，不僅提升城市形象，也有助於吸引國際旅客，強化競爭力。

觀旅局強調，未來將透過資源整合與跨局處合作，協助旅宿業者在環境永續與經營效益間取得平衡，讓綠色旅遊成為新北的重要品牌特色。 114年金級環保標章獲獎業者，福容大飯店 淡水漁人碼頭。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭提供 「2025年新北市旅宿業環保標章成果發表會」，共有9家旅宿通過環保標章認證。圖／新北市觀旅局提供 114年銅級環保標章獲獎業者，神隱國度民宿。圖／神隱國度民宿。提供 114年銀級環保標章獲獎業者，陽明山天籟渡假酒店。圖／陽明山天籟渡假酒店提供 114年銀級環保標章獲獎業者，八里福朋喜來登酒店。圖／八里福朋喜來登酒店提供