萬豪旗下3頂級酒店聯手推專案 一次體驗山林、溫泉和都會風情

春節年假剛結束，萬豪國際酒店集團旗下3大品牌酒店就推出「大溪 × 宜蘭 × 台中的山海都會3城任意遊」的首度聯名合作專案，讓消費者可以優惠價格一次住宿3家頂級飯店，體驗山林渡假、靜僻溫泉、都會奢華的不同風情。

這3家酒店是代表山林渡假的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、靜僻溫泉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店和都會奢華的台中李方艾美酒店。

在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，旅客入住包含私人觀景陽台、配備天夢之床的豪華客房，體驗南洋異國風情的山林避世。飯店擁有適合各年齡層的休閒遊憩設施，還包含戶外泳池及室內泳池、8公尺攀岩牆、夢幻旋轉木馬、VR及遊戲室、親子俱樂部等。

在宜蘭力麗威斯汀度假酒店，可以入住13坪寬敞舒適的豪華或精選客房。房內設有獨立泡湯池，可隨時享受員山碳酸氫鈉泉的溫潤泉質，並結合天夢之床帶來極緻舒眠體驗。館內擁有日式禪風露天風呂、泳池、健身房與多元休閒設施，讓人在山水環繞間展開放鬆療癒假期。

在台中李方艾美酒店則是入住13坪大的摩登現代經典客房，它有大片落地窗引入城市光影，在高空中感受台中的日與夜。白天可漫步台中火車站周邊的歷史街區，或是高空泳池俯瞰城市天際線。夜幕低垂時分登上 「PANO 24」高空酒吧。從街區到夜色，勾勒出台中的當代都會風景。

行銷人員說，一次玩3家酒店只要1萬9999元，每家都附兩客早餐，桃園大溪笠復威斯汀加贈價值2千元禮享優惠本一本，宜蘭力麗威斯汀每房加贈價值550元咖啡酒吧雙人下午茶。 6月30日前完成3館入住，還可獲得最高 1萬5千點的額外點數，可在全球萬豪旗下超過30個品牌、近萬間飯店兌換免費住宿、餐飲、或享有豐富專屬禮遇。 台中李方艾美酒店的高空泳池可俯瞰城市天際線。圖/ 台中李方艾美酒店提供 宜蘭力麗威斯汀度假酒店的露天風呂為雙邊湯池裸湯設計，以日式禪風庭園巧思規畫。圖/宜蘭力麗威斯汀提供