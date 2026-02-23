快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

萬豪旗下3頂級酒店聯手推專案 一次體驗山林、溫泉和都會風情

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的戶外泳池及室內泳池。圖／大溪笠復威斯汀提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的戶外泳池及室內泳池。圖／大溪笠復威斯汀提供

春節年假剛結束，萬豪國際酒店集團旗下3大品牌酒店就推出「大溪 × 宜蘭 × 台中的山海都會3城任意遊」的首度聯名合作專案，讓消費者可以優惠價格一次住宿3家頂級飯店，體驗山林渡假、靜僻溫泉、都會奢華的不同風情。

這3家酒店是代表山林渡假的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、靜僻溫泉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店和都會奢華的台中李方艾美酒店。

在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，旅客入住包含私人觀景陽台、配備天夢之床的豪華客房，體驗南洋異國風情的山林避世。飯店擁有適合各年齡層的休閒遊憩設施，還包含戶外泳池及室內泳池、8公尺攀岩牆、夢幻旋轉木馬、VR及遊戲室、親子俱樂部等。

在宜蘭力麗威斯汀度假酒店，可以入住13坪寬敞舒適的豪華或精選客房。房內設有獨立泡湯池，可隨時享受員山碳酸氫鈉泉的溫潤泉質，並結合天夢之床帶來極緻舒眠體驗。館內擁有日式禪風露天風呂、泳池、健身房與多元休閒設施，讓人在山水環繞間展開放鬆療癒假期。

在台中李方艾美酒店則是入住13坪大的摩登現代經典客房，它有大片落地窗引入城市光影，在高空中感受台中的日與夜。白天可漫步台中火車站周邊的歷史街區，或是高空泳池俯瞰城市天際線。夜幕低垂時分登上 「PANO 24」高空酒吧。從街區到夜色，勾勒出台中的當代都會風景。

行銷人員說，一次玩3家酒店只要1萬9999元，每家都附兩客早餐，桃園大溪笠復威斯汀加贈價值2千元禮享優惠本一本，宜蘭力麗威斯汀每房加贈價值550元咖啡酒吧雙人下午茶。 6月30日前完成3館入住，還可獲得最高 1萬5千點的額外點數，可在全球萬豪旗下超過30個品牌、近萬間飯店兌換免費住宿、餐飲、或享有豐富專屬禮遇。

台中李方艾美酒店的高空泳池可俯瞰城市天際線。圖/ 台中李方艾美酒店提供
台中李方艾美酒店的高空泳池可俯瞰城市天際線。圖/ 台中李方艾美酒店提供
宜蘭力麗威斯汀度假酒店的露天風呂為雙邊湯池裸湯設計，以日式禪風庭園巧思規畫。圖/宜蘭力麗威斯汀提供
宜蘭力麗威斯汀度假酒店的露天風呂為雙邊湯池裸湯設計，以日式禪風庭園巧思規畫。圖/宜蘭力麗威斯汀提供

酒店 宜蘭 飯店

延伸閱讀

影／按喇叭釀糾紛！宜蘭10餘人爆打亂鬥還亮刀槍 警到場逮人

韓瑩被點名「美女刺客」參選宜蘭市長 還有陳定南基金會董事也是人選

天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

台北溫泉飯店住宿指南！泉質挑選秘訣大公開

相關新聞

2月飆高溫！今台南33.2度新北31.8度 民眾：可怕的夏天要來了嗎？

今天開工，全台多地都暖洋洋，熱得像夏天。今天最高溫出現在台南玉井，下午13時47分達33.2度；其次是台南北寮下午14時...

過年國旅日均73萬人次成長109% 交長陳世凱高喊：新春開紅盤

過年9天連假結束，新春開工之際，交通部今舉辦「交通部115年新春團拜」，交通部長陳世凱表示，連假期間因天氣好，出遊人數多...

官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及...

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

春節9天連假結束，今天恢復正常上班、上課。衛福部疾管署公布，連假最後一天醫院急診類流感就診2422人次，較前一日2348...

阿里山林鐵3月2日實施訂票立即付款 遏止虛占座位提升搭乘率

阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，自今年3月2日起，網路訂票系統將從現行2日內付款改為「訂票立即付款」新制。林鐵處表示...

保鮮盒卡油泛黃又發臭？日達人曝「免沾手神招」 丟這1物微波秒去味

現代人習慣帶便當或將剩菜分裝，保鮮盒成了廚房不可或缺的收納神器。不過，保鮮盒用久了常會遇到泛黃、卡著黏膩油垢，甚至殘留重口味食物異味的窘境，洗了半天還是有一股味道。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」分享實用的清潔小撇步，只要運用家中常見的調味料與廚房用品，就能輕鬆讓保鮮盒煥然一新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。