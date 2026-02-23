官方樂喊國旅翻倍開紅盤 這地方居全縣之冠...業者搖頭大嘆吐真話

交通部長陳世凱今稱今年過年期間天氣好，國旅翻倍成長，樂喊「新春開紅盤」；南投縣風景區管理所統計，初一至初六，縣內日月潭及周邊景點6天湧入逾29萬旅遊人次，遊客數居全縣之冠。不過，數字看似亮麗，當地業者卻是搖頭大嘆。

過年9天連假結束，大年初七開工，交通部今新春團拜，部長陳世凱說，連假期間因天氣好，民眾「遊興高」，加總風景區、國家主題樂園人次，從去年平均每日35萬人次，到今年達73萬人次，成長幅度達109％，「今年國旅新春開紅盤」。

交通部觀光署分析，今年新春連假期間，從區域來看，國內山海風景區同步升溫，其中阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，且有不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落出遊走春。

南投縣風景區管理所也統計，日月潭、松柏嶺、清境、溪頭、雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區等縣內6大風景區，初一至初六約約湧入240萬旅遊人次，相較去年初一到初五，遊客人次約163萬人次，明顯增加不少，研判與天氣好有關。

該所進一步分析6天年假，以初三及初四遊客最多，分別有51.5萬人次及46.5萬人次；風景區部分，以日月潭及周邊景點29萬4509人次居冠，其次松柏嶺地區逾10萬人次，清境地區以4萬1035人次排行第三，溪頭也有2萬5800人次。

只不過，官方統計新春期間旅遊人次，數字看似亮麗，但餐飲業者卻搖頭大嘆，日月潭當地特色餐廳「日月餐坊」表示，新春出遊的人雖多，有的開車到了發現沒停車位又走了，更多就下車逛逛，上個廁所，不見得有消費買東西就離開。

「有人潮，不代表就有錢潮。」業者進一步表示，可能景氣不好又通膨，遊客頂多買買小吃，所以用餐人數比往年少一、二成，就算有進店消費，整體花銷也下降；知名的金盆阿嬤茶葉蛋也表示，感覺人潮跟生意往年都差不多，沒有比較好。