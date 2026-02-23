香港作家西西詩作「父親的背囊」 繪本刻劃愛與重擔

快訊

中央社／ 台北23日電

已故香港作家西西的詩作「父親的背囊」，刻劃父親對孩子的愛與重擔，插畫家周俊輝以夢幻筆觸傳達詩作精神，繪本作品近期在台出版發行。

根據希望學出版社提供新書資訊，「父親的背囊」原收錄於洪範書店出版的「西西詩集」，出版社規劃「西西詩集繪本系列」，邀請多位藝術家、繪本畫家，將西西的詩作重新演繹，去年已出版「可不可以說不」、「愛說話的貓」等繪本。

清華大學中文系副教授陳智德在本書推薦導讀中寫道，西西這首詩「透過超現實的魔幻語言，凸顯成長和養育過程本身的不思議，呈現出父親養育孩子的過程，如何作為一趟艱澀和幾乎不可能的旅程」。

陳智德表示，「父親的背囊」嘗試並觀照少年成長與父親養育過程二者的差異，透過背囊的沉重，以及它對背負者所附帶的創傷，把父親的壓抑還原出來，引導讀者重新感受父親角色備受主流社會忽略的「無言的壓抑」。

此外，陳智德表示，希望讀者在閱讀時，「投入想像，與繪本中的父親一起，觀看那少年在斑斕色彩和魔幻畫面中的成長，當可聽見詩句間壓抑的言辭，無聲卻如同電波一樣，傳送到詩集和繪本書頁以外的現實人間，向每一位父親，以及身兼父職的母親致意」。

