福山植物園聯外道路邊坡崩塌 休園至2月28日

中央社／ 台北23日電

農業部林業試驗所今天表示，福山植物園的聯外道路邊坡崩塌，導致交通受阻，連日開挖仍未恢復正常通車；為確保遊客安全，將持續休園至28日，遊客請勿前往。

農業部林業試驗所今天發布新聞稿指出，福山聯外道路4.6K在11日發生邊坡崩塌，致交通受阻，經連日開挖搶修，目前尚未恢復正常通車，且現場仍有間歇性落石。

林試所表示，為確保入園遊客安全，福山植物園將持續休園至28日，後續適逢3月份例行性休園，此段期間遊客請勿前往。

針對已核准入園遊客，林試所說，可於4月底前，任選與核定入園日相同星期的某日，憑原申請編號入園，不須另外申請。

農業部 林試所 崩塌

