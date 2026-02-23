連假後「性病篩檢患者」增...醫：年輕族群風險高 預期還有感染高峰

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，預防性病要避免危險性行為，全程正確使用保險套，可降低感染的機會。圖／123RF

連假過後，醫院門診量顯著增加，除了呼吸道感染、急性腸胃炎及慢性病，泌尿科醫師指出，進行性病檢查、就診的人也比平常增加了3成左右。主因是假期聚會增加，容易在身心放鬆的情形下嘗試各種風險行為，而求診個案數中，也不少18至25歲的學生族群。

泌尿科診所副院長徐偉巽表示，每次長假結束，性病篩檢人數就會大幅增加，假期放縱的結果就是性病上身，包括披衣菌、淋病及梅毒、菜花。「民眾參加聚會或Party，喝了酒容易失去防衛，甚至是口交、肛交，感染HIV及梅毒、淋病等風險較高。」

性行為中只要沒有全程正確使用保險套，都可能傳染性病，一旦生殖器有分泌物，通常是感染警訊，建議做性病檢測，切勿自行買藥或誤信偏方。徐偉巽說，有些症狀一看就是性病，例如異常水泡、潰瘍、菜花狀突起、異常分泌物劇烈疼痛或搔癢，可能是梅毒、HPV（菜花）、披衣菌或淋病等。

徐偉巽強調，性病通常會併存（共感染），因為黏膜組織受損，會讓其他病原體更容易進入體內。臨床上常見淋病與披衣菌、梅毒與HIV、HPV（菜花）與其他性病等。如果確診一種性病，強烈建議進行全面的性病篩檢，尤其確診淋病後，另一半必須同時接受檢查與治療。

性病治療需早期就醫、夫妻或伴侶要共同治療，徐偉巽指出，性病主要透過體液交換傳播，病原體也可能透過皮膚或黏膜接觸感染，使用保險套能有效減低大多數性病的風險。另外，還有針對HIV及部分細菌性性病的事前、事後預防藥物，但是所有藥物均為處方藥，需醫師評估使用。

徐偉巽提醒，有些人以為服了事前藥就能產生免疫力，但藥物僅針對HIV，不預防梅毒、淋病、菜花、披衣菌等其他性傳染病。只靠事前藥可能導致感染其他性病的風險反而增加，仍應使用保險套有效阻隔體液接觸，大幅減少性病傳播風險。

徐偉巽分享，曾收治過一名14歲的國中男生，因排尿灼痛、尿道口紅腫以為是尿道炎，就診時發現尿道口流膿，心裡已經有底。個案隱瞞曾發生性行為，驗出淋病才承認，治療二周後病情改善，完成整個療程後，已經完全治癒。

二二八連假將至，徐偉巽預期在歡樂氛圍的催化下，恐怕還會有一波性病的感染高峰期，民眾若擔心染病，可在最後一次的性行為三周後到做性病篩檢，及早發現可能未察覺的感染，盡早接受治療，以防止併發症並避免傳播給他人。

